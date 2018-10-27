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Fabrikada iş kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Fabrikada iş kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Fabrikada iş kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir’de bir fabrikanın ek bina çatısının yapımı sırasında, çelik konstrüksiyonların devrilmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 3 işçi ise yaralandı.

Olay, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'de (OSB) meydana geldi. İddialara göre, saat 14.00 sıralarında, taşeron firma işçilerinin fabrika için yapılan ek binaya çelik konstrüksiyonların vinç ile montajı sırasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatısında çökme meydana geldi. Çöken çelik konstrüksiyonlar fabrika içinde çalışan işçilerin üstüne düştü. Yaşanan kazada, Murat Eratik (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Ç. (29), İbrahim Ü. (41) ve Cem K. (50) yaralandı. 

Olay yerine intikal eden 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine götürdü. Ayrıca yaralılardan Emrah Ç.'nin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çalışmalara destek vermek üzere bölgeye Eskişehir İtfaiyesi, AFAD ve DAK ekipleri de gitti.

Ersin Gökdağ - Burak Tekin - Oğuzhan Demir

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