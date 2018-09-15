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Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti!

Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti!
Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın çatısında tamirat yaparken dengesini kaybedip zemine düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir otomotiv yedek parçası üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fabrika yetkilileri, fabrikanın çatısında oluşan hasarları tamir etmek için bir taşeron inşaat firması ile anlaştı. Tamirat çalışması için fabrikaya gelen işçilerden Metin Yılmaz binanın çatısına çıktı. Bir süre çatıda çalışan Metin Yılmaz dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan Yılmaz'ı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Metin Yılmaz'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hakan Öztürk
 

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