Yenilenen Emniyet Merkezi ve Zorbalığı Önleme Merkezi, kullanıcıların Facebook’un hizmet ve araçlarının kontrolünü ellerinde bulundurmalarını ve böylelikle kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

İnsanların hayatlarındaki önemli anları paylaştığı bir platform olan Facebook, kullanıcılarının güvenliğini önemseyerek Emniyet Merkezi ve Zorbalığı Önleme Merkezi’ni yenilediğini açıkladı.

Emniyet Merkezi ve Zorbalığı Önleme Merkezi'ne https://www.facebook.com/safety adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.