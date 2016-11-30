Sinanpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam çıkan yangında, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, görevli Fatma Canatan, öğrenciler Sema Nur Aydoğdu, Gamze Bagir, Bahtınur Baş, Nurgül Pertlek, Tuğba Aydoğdu, Sümeyye Yetim, Cennet Karataş, Sevim Köylü, İlknur Maden ve Zeliha Avcı hayatını kaybetti.

Yaralarak hastaneye kaldırılan 22 kişinin ismi ise şöyle:

"Görevliler Gülsüm Çelik, Sümeyye Tanrıverdi, Merve Mete, siviller Ayşe Genç, Elif Deniz, Veysel Dede, Abdi Fersak, Emin Alakaş, öğrenciler Gülcan Bagir, Nefise Sarıkaya, Hafize Sultan Deniz, Zeynep Sevde Deniz, Zeynep Sena Özkan, Yasemin Kara, Emine Pertlek, Sema Karataş, Sedat Topbaş, Şule Altun, Fatma Zehra Altun, Rabia İnce, Nurcan Yılmaz, Neslihan Aydoğdu, Fadime Yetim ve Büşra Güneş"

Yangında hayatını kaybedenlerin ilçeye bağlı Kışlak, Köprücük ve Karahan mahallelerinde oturduğu tespit edildi.

Öğrencilerden Merve Dilara Gölükçü ile Hacer Manıt'ın ise izinli oldukları öğrenildi.