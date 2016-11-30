Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Faciada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Faciada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında sivillerinde bulunduğu 24 kişinin yaralandığı belirlendi. Hayatını kaybedenler ile yaralananların da kimlikleri belli oldu.

Faciada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

30 Kasım 2016 09:12

Sinanpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam çıkan yangında, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, görevli Fatma Canatan, öğrenciler Sema Nur Aydoğdu, Gamze Bagir, Bahtınur Baş, Nurgül Pertlek, Tuğba Aydoğdu, Sümeyye Yetim, Cennet Karataş, Sevim Köylü, İlknur Maden ve Zeliha Avcı hayatını kaybetti.

Yaralarak hastaneye kaldırılan 22 kişinin ismi ise şöyle:
"Görevliler Gülsüm Çelik, Sümeyye Tanrıverdi, Merve Mete, siviller Ayşe Genç, Elif Deniz, Veysel Dede, Abdi Fersak, Emin Alakaş, öğrenciler Gülcan Bagir, Nefise Sarıkaya, Hafize Sultan Deniz, Zeynep Sevde Deniz, Zeynep Sena Özkan, Yasemin Kara, Emine Pertlek, Sema Karataş, Sedat Topbaş, Şule Altun, Fatma Zehra Altun, Rabia İnce, Nurcan Yılmaz, Neslihan Aydoğdu, Fadime Yetim ve Büşra Güneş"
Yangında hayatını kaybedenlerin ilçeye bağlı Kışlak, Köprücük ve Karahan mahallelerinde oturduğu tespit edildi.

Öğrencilerden Merve Dilara Gölükçü ile Hacer Manıt'ın ise izinli oldukları öğrenildi. 

Etiketler: adana, Adana yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (1)

  • Deniz : 30 Kasım 2016, Çarşamba 08:35
    00
    Haberde sivil dediğiniz kişiler kim bunların görevlerini de yazarmısınız
ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç