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Faciadan kıl payı dönüldü

Karabük’te direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, karşı şeritten geçerek kaldırımda bulunan bisikletli çocukların arasına daldı. Kazadan kıl payı kaçarak kurtulan gençlerin o anları ise bir benzin istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yandı.

Faciadan kıl payı dönüldü

17 Ekim 2016 12:03

Safranbolu-Karabük karayolunda meydana gelen kazada, Nezahat Kaya idaresindeki 78 BN 298 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçerek benzin istasyonun önündeki yeşil alanda oturan çocukların arasına daldı. Otomobilin üzerlerine geldiği fark eden gençler, oturdukları yerden fırlayarak aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, Tufan Altınok (14) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan çocuk olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası bayan sürücünün yanında bulunan 7 yaşındaki oğlu ise gözyaşları içinde annesine sarılarak yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.

Faciadan kıl payı dönülen kaza anı ise akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Yasin Erdem

Etiketler: facia, Karabük


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