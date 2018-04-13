Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları yarın başlıyor

Dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası olduğu belirtilen Viaport Marina, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) ile ortaklaşa düzenlediği Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları’nın üçüncüsü yarın başlıyor. Üç etap olarak düzenlenen yarışın ilk iki etabı 14 ve 15Nisan’da üçüncü etabı ise 21 Nisan’da düzenlenecek.

14 Nisan 2018 Cumartesi günü sabah Moda Deniz Kulübü’nden verilecek olan start ile başlayacak yarış, 15 Nisan’da yapılacak iki koyiçi yarışı ile devam edecek. 21 Nisan’da Tuzla parkurunda yapılacak şamandıra yarışı ile son bulacak Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları, aynı gün yapılacak parti ve ödül töreniyle son bulacak. Yarışa katılacak tekneler 14 Nisan-21 Nisan arası tekneler Viaport Marina’da ücretsiz konaklayabilecek.

Büyük final ve ödül töreni 21 Nisan’da

Son ayağı 21 Nisan’da Tuzla Parkurunda yapılacak şamandıra yarışıyla tamamlanacak olan Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları, 21 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan ödül törenin ardından son bulacak. Dereceye giren teknelerden birinciye Viaport Marina’da çekme-atma ve 3 günlük kara park, ikinciye çekme atma ve üçüncüye 7 günlük kara park hediye edilecek.

Yelken sporcularını kendi evlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Viaport Marina Müdürü Sinan Arslan, "Yelken yarışlarını geleneksel hale getirdiğimiz için mutluyuz. Ülkemizde marinaların dışa kapalı, kendi içine dönük algısı var biz bu algıyı değiştirip marinaları insanların denizle buluştuğu yerler haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.