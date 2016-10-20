Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evlerinde oynayacakları Bursaspor maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Savaşan ve kazanmayı isteyen bir takımlarının var olduğunu söyleyen Özçelik, “Mücadele ederken skoru değiştirebilecek kalitede oyuncularımız var. Bursaspor maçı zor geçecek ancak başaracak güçteyiz. Biz savaşan ve kazanmayı isteyen bir takımız. Bursaspor maçı zor geçecek. Rakip ligde iyi bir konumda ve cesur oynuyor. Hem takımımız, hem de tribünler için bu maçta sabırlı olmak ve sonuna kadar mücadele etmek şart. Taraftarlarımız hakemin son düdüğüne kadar bu takımın arkasında olmalı ve sonuna kadar takıma destek vermeli. Ligin geride kalan 7 haftasında yeni bir ekip olmamıza rağmen iyi iş çıkardık. Ama artık önemli bir dönem başlıyor. Kazanmamız gereken maçlar var. Bursa maçı bu nedenle çok önemli bir karşılaşma olacak. Teknik heyet ve futbolcularımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapıyor ve yapmaya devam edecektir” dedi.

"Alanyaspor bir sistem kulübüdür"

İlerleyen dönemde bugüne kadar sergilenen performansın da üzerine çıkacaklarına inandığını dile getiren Özçelik, “Alanyaspor bir sistem kulübüdür. Bugüne kadar başkanından en alttaki çalışanına kadar birlik ve beraberlik içinde alınan doğru kararlarla bu noktaya gelmiştir. Yapılan uygulamalarla kendisini geliştirmiştir. Bu birliktelik bu sezon Süper Lig'de kalıcı olmamız için en büyük etken olmaya devam edecektir. Alanyaspor’un yönetim yapısı, işleyişi, ekonomik durumu, Alanya halkının ve taraftarların sahiplenmesiyle Süper Lig'de de kalıcı olacaktır. Şehir olarak Alanyaspor'un arkasında daha fazla durmalıyız ve daha fazla önemsemeliyiz. Bu vesileyle herkesi cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçına davet ediyorum. Maça gelip takımımıza 90 dakika destek verelim. İnanıyorum ki zorlu Bursaspor maçını da kazanacak güce sahibiz. Yeter ki bu birlikteliği sağlayalım" diye konuştu.