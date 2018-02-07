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Fahrudin Ömerovic: 'Artık lige odaklanmalıyız'

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Fahrudin Ömerovic, Giresunspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, kupayı geride bırakıp Başakşehir maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Fahrudin Ömerovic: Artık lige odaklanmalıyız

07 Şubat 2018 23:17
Fahrudin Ömerovic: 'Artık lige odaklanmalıyız' - Tıkla İzle

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Akın Çorap Giresunspor’u 2-1 mağlup ederek yarı finalde Beşiktaş’ın rakibi olan Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın cezası nedeniyle karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Fahrudin Ömerovic katıldı. İlk maçın avantajıyla sahaya çıktıklarını söyleyen Ömerovic, “Giresunspor maça iyi başladı. Topu her bölgede çok kolay aktardı. Golü yedik ama sonra takım çok kolay toparlandı. Bazı bölümlerde Giresunspor bizden daha iyiydi. Üstünlüğü sağladık ve 2 maçı da kazanarak turu geçtik ve mutluyuz. Bu maçı geride bırakarak lige odaklanmalıyız. Hedefimiz Başakşehir maçı” dedi.

“Oğuz Kaan ve Eljif büyük yeteneklere sahip”

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup statüsünün kalkması nedeniyle eskisi kadar genç oyunculara fazla şans veremediklerinin altını çizen Ömerovic, “Kupa maçlarında daha önceki yıllarda grup maçları vardı ve daha çok maç yapılıyordu. Bu maçlar da genç oyuncular için daha anlamlı oluyordu ve genç futbolculara daha çok şans veremiyoruz. Oğuz Kaan ve Eljif Elmas büyük yeteneklere sahip olan oyuncular. İlerleyen dönemlerde daha iyi kariyerlere sahip olacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol
 

 

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