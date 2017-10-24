Fakir kadınları ‘Çok para kazanacaksınız’ deyip fuhşa sürüklemişler

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarına ilişkin yurtdışı bağlantılı kadınları Türkiye’ye getirerek fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, K.T. (42), M.T. (66), M.K (38) ve Ukrayna uyruklu M.A.’nın (33) yurtdışından maddi durumları kötü olan kadınları bulup, çok para kazanacakları vaadi ile yol masraflarını karşılayarak fuhuş amaçlı kente getirdiklerini belirledi. Bunun üzerine 5 ev ve 2 otoda eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 Ukrayna, 2 Gürcistan, 1 Moldova, 1 Kırgızistan ve 2 Kazakistan uyruklu olmak üzere toplam 10 kadın kurtarılırken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, mağdur olan 10 yabancı kadından 8’i sınır dışı edilmek üzere ülkelerine eşyalarıyla birlikte gönderilirken, şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan 2 kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yabancı mağdur kadınlardan bazılarının çocukları olduğu da öğrenildi.

Suat Metin