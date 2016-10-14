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Fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar filmi vizyonda... (fragmanı izle)

Bizleri J.K. Rowling’in büyücüler dünyasına geri götürecek yepyeni bir macera, "FANTASTIK CANAVARLAR NELERDİR, NEREDE BULUNURLAR?" filmi izleyicilerle buluştu

Fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar filmi vizyonda... (fragmanı izle)

14 Ekim 2016 16:12
Fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar filmi fragmanı izle - Tıkla İzle

Dünya’da ve Ülkemizde, 18 Kasım’da vizyona girecek ve bizleri J.K. Rowling’in büyücüler dünyasına geri götürecek yepyeni bir macera, "FANTASTIK CANAVARLAR NELERDİR, NEREDE BULUNURLAR?" filminin, dün akşam TSİ 22:30’da, Londra Leichester Square’deki Cineworld Sineması’da, filmin oyuncularını ve yazar J.K. Rowling’i, izleyicilerle buluşturan Golbal Fan Etkinliği düzenlendi.

"FANTASTIK CANAVARLAR NELERDİR, NEREDE BULUNURLAR?" filminin hayranları bu etkinlikte filmin oyuncuları Oscar ödüllü Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, son 4 Harry Potter filminin ve bu filmin yönetmeni David Yates ve tüm Harry Potter filmleriyle, bu filmin de yapımcısı olan David Heyman ile buluştular. Ayrıca, oyuncular Colin Farrell ve Jon Voight da ekibe, Los Angeles TCL Chines Theatre’dan katıldılar.

Bir çok ülkede sinemalarda toplanan filmin fan’ları, bu buluşmayı canlı olarak izleyip ekibe sorularını yönelttiler.

Etiketler: Fantastik canavarlar nelerdir, filmi vizyonda, fragmanı izle, nerede bulunurlar


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