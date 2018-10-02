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Farnolle kurtarışlarıyla kalesinde güven verdi

Farnolle kurtarışlarıyla kalesinde güven verdi
Farnolle kurtarışlarıyla kalesinde güven verdi

Süper Lig’in 7. haftasında M.Başakşehir deplasmanından 1 puan çıkarmayı başaran E.Y. Malatyaspor’da birinci kaleci Ertaç Özbir’in sakatlanmasıyla kaleyi devralan Fabien Farnolle, sergilediği performansla kalesinde güven verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında E.Y. Malatyaspor'un deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 beraber kaldığı müsabakada kritik kurtarışlara imza atan Beninli kaleci Farnolle, 1 puanın alınmasında önemli rol oynadı.

Sakatlığı nedeniyle son anda oynayamayacağı açıklanan Ertaç'tan formayı alan Farnolle'nin performansı büyük alkış aldı. Tecrübeli eldiven, Başakşehirli futbolculara net gol pozisyonlarında geçit vermezken, yaptığı kurtarışlarla da maçın en iyilerinden biri oldu. 

33 yaşındaki eldiven, kendisine gelen fırsatı iyi değerlendirerek, Sivasspor müsabakası öncesi kaleyi kolay kolay bırakmayacağının mesajını da vermiş oldu.  

Mehmet Türel

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