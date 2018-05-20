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Fas’tan Filistin'e destek gösterisi

Fas'ın Kazablanka kentinde toplanan binlerce kişi İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamları protesto etti.

Fastan Filistine destek gösterisi

20 Mayıs 2018 21:57

Faslı Dayanışma Koalisyonu'nun çağrısı üzerine Fas'ın Kazablanka kentindeki El-Nasr Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamları ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak Kudüs’ü İsrail başkenti olarak kabul etmesini protesto etti.

Filistin bayrakları ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek ifadeleri içeren pankartlar taşıyan protestocular İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Destek gösterisine katılan Filistin İçin Çalışma Grubu Üyesi Halid Al-Sufayani, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması Filistinliler ve Müslümanlar için yeni bir Nekbe’dir. (Büyük Felaket) Biz Filistin'i yalnız bırakmayacağız" dedi. Protesto katılımcıların canları ve mallarıyla Kudüs'ü koruyacaklarına dair yemin etmesi ile sona erdi.  

Hamad Alnajjar
 

 

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