Budapeşte’de resmi ziyarette bulunan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 2012 yılından bu yana Budapeşte'de faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'nde, Budapeşte Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü'nün organizatörlüğünde, Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğraflarından oluşan FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni açtı.

Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yapan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, ''Anadolu Ajansı bizim için çok önemli ve yüz akımız. Bu milli sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek adına bu sergiye yapmış olduğu katkıdan dolayı ajansımıza çok teşekkür ediyorum.'' dedi.

Serginin açılışında konuşan Metin, Türk halkının birlik ve beraberlik içinde darbe girişimini bastırdığını belirterek, şunları kaydetti: ''Anadolu Ajansının paylaştığı bu fotoğraflarda da görüldüğü gibi halkımız sadece ve sadece göğsünü siper ederek, topa, tanka, uçağa, helikoptere karşı durarak hem demokrasiye hem de hukuka sahip çıktı. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi 'Siper et göğsünü dursun bu hayasızca akın' sözüne binaen halkımız bu hayasızca girişime karşı göğsünü siper etti ve bunu durdurdu. Halkımızın olaya el koymasından sonra hükümetimiz de çok hızlı bir şekilde hareket ederek her türlü tedbiri almıştır. Bundan sonra bize düşen, ülkemizin hem bölgesinde hem de dünyada dünden daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesidir.''

Metin, Anadolu Ajansı’nın kendileri için çok önemli ve yüz akı olduğunu, milli sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek adına bu sergiye yapmış olduğu katkıdan dolayı Anadolu Ajansı’na çok teşekkür ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ise, ''15 Temmuz hepimizin zihninde acı bir hatıra olarak duruyor. Macaristan'da kamuoyunu bilgilendirme çalışması yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Macar toplumunda bir farkındalık yaratıldığını düşünüyorum. Macar kardeşlerimizin 15 Temmuz'u daha iyi anlamaları için çok yararlı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sergi açılışına katılan MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, Bakan Yardımcısı Metin’e ünlü Macar porselen markası Hollohazi saat hediye etti. Başar, 15 Temmuz darbe girişimini aylardır Macar vatandaşlarına anlattıklarını belirterek, ‘‘Bu fotoğraf sergisi bu darbe girişiminin ne denli hunharca olduğunu anlatacak. Temennim bir daha böyle demokrasi karşıtı hareketlerin yaşanmaması. 1t Temmuz darbe girişimin unutmayacağız ve unutturmayacağız.’’ Diye konuştu.

Mehmet Başaran