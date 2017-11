Fatih Tekke: Gücümüzü göstermek ve duyguyla oynamak zorundayız

TFF 1. Lig’in 12. haftasında sahasında Elazığspor'u ağırlayacak olan G. Manisaspor'da, Teknik Direktör Fatih Tekke basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekke, liglerde verilen milli takım arasının kendileri için verimli olduğunu belirterek, “Bir tane de hazırlık maçıyla birlikte yoğun bir ara geçirdik. Genç oyuncularımızın takım bütünlüğünde, beraber oynama alışkanlığını geliştirebilmeleri adına ciddi çalışmalar yaptık. Önümüzde iki önemli maçımız var. Devre arasında kadar oynayacağımız 6 maçın 4’ünü içeride oynayacağız. Bu maçları evimizde oynamamızın bir coşkusu bir duygusu olması gerekiyor. 3 puanın olması gerekiyor. Bu duyguyu yakalamamız gerekiyor. Elazığspor maçından beklentim bu yönde” dedi.

Şu ana kadarki en büyük problemlerinin duygu eksikliği olduğunu ifade eden Tekke, “Giresunspor maçında duyguyu katarak oynadık. Bizim takımımız duygusunu her anda, antrenmanda da vermeli. Duygusal zekayı daha geliştirmek lazım. Takım için bireysellikten çıkıp sadece teknik olarak değil, duygusal anlamda da bir bütün olmak lazım. Böyle olursa kazandığımız puanların bir anlamı olur” diye konuştu.

Fatih Tekke, bir basın mensubunun “Takım içinde performansının altında kalan isimler var. Bu isimler ligdeki arada gerekli formu yakaladı mı?” sorusuna yönelik şunları söyledi:

"Çalışmalarımız ciddi anlamda iyi geçti. Oynayacağımız iki maçta da moral motivasyonu, bütünlüğü sağlayabilecek şansımız var. Bunu değerlendirmeliyiz. Özellikle bireysel olarak bir oyuncu bu ligde takıma çok fazla katkı yapabiliyor. Bu katkı kalitesiyle, coşkusuyla, konuşmasıyla da oluyor ama bireysel performans olarak beklediğimiz düzeyde değiller. Bu performans şimdiye kadar değişkenlik gösterdi. Bunu bulabilmenin en önemli şeyi o duyguyla oynayabilmek. Her maç iyi oynayacaksın diye bir şey mümkün değil ama her maç coşkuyla oynayabilirsin, her maç arzulu ve istekli olmalısın. Eğer bu istek ve arzu olursa koşmanı, oynamanı ve hatta topun bile seni bulmasını sağlar. Şu ana kadar top rakipteyken bir şeyler yapmaya çalışan bir görüntümüz vardı, şimdi buna top ayağımızdayken neler yapabileceğimiz katacağız. Geride kalan 4 maçta 3 puan eksiğimiz var. 3 puan kaybımız telafi etme şansımız var. İnsanlar bize ‘Fatih hoca fuzuli konuşma. Tabela da biz 3 puanı görmek istiyoruz’ diyorlar ve bunda da haklılar. Futbolun meyvesi sonuç. Herkes gibi biz de bu sonucu istiyoruz. Çalıştık ve sonucunu bekliyoruz”

Kulübe -6 puan cezası geldiğine yönelik iddialarla ilgili de konuşan Tekke, "-6 puan geldiği yönünde bize bilgi gelmedi. Saha dışından etkilenmemiz lazım ama mümkün mü bazen insan etkileniyor. Bu konuyla ilgili haberimiz yok. Bu tip şeyleri farazi olarak konuşmak doğru değil. Duygu bütünlüğüne şehrin de ihtiyacı var gibi görünüyor. Biz bir şeyler yapabilecek bir takımız. Gücümüzü göstermek ve duyguyla oynamak zorundayız. Bu duyguyu oluşturacak sadece hoca değildir. Grandmedical Manisaspor tarihi olan bir kulüp ve bu şehri en önemli takımı. Bu takıma karşı aidiyet olması gerekiyor. Grandmedical Manisaspor’a sahip çıkalım. Pes etmeyen bir adam olduğumu, inandığım doğruyu her zaman yapacağımı söyledim. İnandığımız şekilde yolumuza devam edeceğiz. İhtiyacımız olan duygu bütünlüğüyle beraber oynamak ve sonuç olmak. İnşallah oda nasip olur” ifadelerini kullandı.