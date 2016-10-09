Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, hazırlıklar sürüyor. Dün hazırlık maçında Özlüce Tesisleri'nde Bandırmaspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Bandırmaspor ile arayı değerlendirelim istedik. Hem sakatlıktan çıkmış olan arkadaşlarımız için hem de az maç oynayan arkadaşlarımız için önemliydi. Güzel, tempolu ve 6 gollü bir maç oldu" dedi.

"Merter'in alt adalesinde sertlik oluştu"

Sakatlıkları büyük oranda geçen Serdar Kurtuluş ve Deniz Yılmaz’ın performanslarına ilişkin soruya ise Hamzaoğlu, “Sakatlık sonrası için düşündüğümüzde iyi ama önemli olan bir daha nüksetmemiş olmaları. O sevindirici bir şey. Bunun yanında Merter’in alt adelesinde bir sertlik oluştu. Cris’in de belinde bir sertlik var. Cris ısınmadan girmek zorunda kaldığı için ondan kaynaklı olabilir. Çok ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Doktorların kontrolünden sonra onlara da bakacağız” diye konuştu.

"Çok çalışıp, şanslarını kullanmaları gerekecek"

Bandırmaspor’da Bursaspor’dan kiralık olarak forma giyen isimlerin performanslarının sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, “Furkan da Emirhan da Okan da iyilerdi. Orada kendilerini geliştirsinler diye gönderdik. Her ne kadar çok fazla süre almasalar da daha çok çalışıp bu şanslarını kullanmaları gerekecek” dedi.

"Bizi bir adım geriye itti"

Son oynadıkları Gaziantepspor maçında hakem Tolga Özkalfa’nın kırmızı-siyahlı ekibin lehine verdiği kırmızı kartı değerlendiren Hamzaoğlu, “O gün de söyledim. Futbolun içinde hatalar var. Tolga Özkalfa görmedi pozisyonu. Gaziantepli oyuncuların kendisine gidip itirazları ile beraber destek almak için geriye döndü. Herhalde 4’üncü hakem de uzaktan penaltı gibi gördü pozisyonu. Yanlış bir karar. Bizi olumsuz şekilde etkilediği bir gerçek. Belki şu anda hala ligin 2. konumunda olup, o güvenle Osmanlıspor maçına hazırlanıyor olabilirdik. Bizi bir adım geriye ittiği bir gerçek ama sonuçta hata her zaman olacak. Bu bizi durdurmamalı. Aksine onu orada bırakıp yolumuza devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

"Erdem'in cezasını kaldırmamak daha büyük hata"

Bursaspor Kulübü’nün Erdem Özgenç’in gördüğü kırmızı karta yaptığı itirazın PFDK tarafından kabul edilmediğinin hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, “Bence yanlış bir karar. Zaten 45 dakika dışarıda kalmasıyla olmayan cezasını çektiğini düşünüyorum. Bunu bence bir maç daha vererek, bir yanlış karar daha verdiler. Tolga Özkalfa’nın görmediği ve yanlış verdiği karar hatalıydı ama bence Erdem’in cezasını kaldırmamak daha büyük hata diye düşünüyorum” dedi.

"Oyunu 3. bölgede çok daha iyi oynamamız gerekiyor"

Ligin ilk 6 haftalık periyodunu değerlendiren Hamzaoğlu, “Şu anda puan olarak düşündüğümüz pozisyondayız ama oyun olarak düşündüğümüzün altındayız. Fakat iyi mücadele ediyoruz. Bundaki etmenler, sakatlıklar, cezalılar, yaşanan bazı şeyler. Oyun olarak oturtamadık şu ana kadar. Bu kötü oynadığımız anlamına gelmez. Daha iyi olabiliriz ve olacağız da ama buna rağmen takım halinde iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz, iyi savunuyoruz. Bunlar da önemli şeyler. Oyunu 3. bölgede çok daha iyi oynamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Milli takım yorumu

Milli takımın performansı da değerlendiren Hamzaoğlu, “Kötü başladık ve 2-0 geriye düşmemize rağmen iyi bir oyun çıkardı oyuncular. Yeni kurulan bir takım. Zamana ihtiyacı olduğu kesin. İleride de iyi şeyler yapacağının sinyalini verdi. Ben daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"Antrenörün dediği benim için önemlidir"

Barcelona’da forma giyen Arda Turan’ın Fatih Terim tarafından Milli Takım'a alınmamasıyla başlayan polemiğin sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

“Polemiğe ilk günde aynı şekilde bakıyordum, şimdi de. Çok da sormadım, soruşturmadım. Araştırmaya gerek duymadım. Sonuçta orada sorumlu bir teknik direktör var ve bir karar almış. Bu karara saygılı olmaktan başka insanların yapacağı başka bir şey yok. Orada bir otorite var. Birisi futbolcu, birisi antrenör. Antrenörün dediği benim için önemlidir."

Mesut Alan