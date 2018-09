Fatih Terim: 'Bugün maçla birlikte çok genç 2 oyuncu kazandık'

Kasımpaşa'yı taraftarı önünde 4-1 mağlup ederek zirveye kurulan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulundu. İlk yarı ve ikinci yarıda iki farklı oyun olduğunu söyleyen Terim, “Maça bakacak olursak ilk yarı kurak ve sıcak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti. İlk yarıda çok fazla pozisyon bulamadık. Devre arası tahmin edebileceğiniz gibi geçti içeride ve takım kendine geldi. Kendine geldiği zaman da Ozan sanki yıllardır bizimle oynuyormuş gibiydi. Çok da memnunum. Bu bir genci oynatma fantezisi değil, bu bir mecburiyet ve güven. Maicon sakat, Ahmet, Ozan ve Serdar vardı. Bir seçim yapacaktım ve böyle bir tercihte bulundum. Herhangi bir hazırlık maçı değil, liderlik maçı. O yüzden hem Ozan için hem bizim için ciddi bir risk aslında. Ama burada bir avantajımız var. Galatasaray taraftarı genç oyunculara tolerans gösteriyor ve sahip çıkıyor. Oyunu, duruşu, kademesi ve hava toplarıyla neredeyse hatasız bir maç oynadı. Onun için ve Galatasaray adına çok mutluyum. Naturası da iyi bir çocuk. Efendiliğiyle, öğrenme isteğiyle, ilişkileriyle çok iyi bir çocuk. İnşallah Galatasaray iyi bir oyuncu kazandı” açıklamasını yaptı.

“Penaltı her zaman tartışılır”

Hakem Bülent Yıldırım'ın iki kez VAR'a gitmesiyle ilgili konuşan Terim, “Açıkçası bir penaltıya hükmetmişseniz, 100 bin kişi karşı çıksa, penaltı olabilecek bir küçük nokta bulursunuz. Zaten VAR'a gittiği zaman yok. Süper Kupa maçını da unutmadık. Uzun yıllar top oynadık, üst düzey oynadık, üst düzey takım idare ettik, Avrupa'da çalıştık, hala yetişebilir tartışması olacak maç mı? 40. dakikada 10 kişi kalacak rakip. Bazen VAR yok oluyor. Emre'nin pozisyonuna bir daha bakmam lazım, taç çizgisinde olan pozisyona. Ben VAR'ın olmasından yanayım. Uygulandığı yerlerde de ilk zamanlarda hata olmuş. Şimdi hata oranı çok düşmüş. Bizde de aynı şeyler olacaktır. Penaltı VAR olsa da olmasa da her zaman tartışılır. Zaten ikinci pozisyonda hiç beklemedim nasılsa gol iptal olur diye ve kestirmeden gittim” diye konuştu.

“Lokomotiv maçında kadro değişebilir”

Kadroda sıkıntıları olduğunu söyleyen Fatih Terim, “Esas düşüncem, kendi değerlerimizin seviyesini yukarı çekmek. Ne kadar çok oyuncu olursa, o kadara ihtiyacımız var. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Türkiye Kupası'nda çok oyuncuyla oynamaya ihtiyacımız var. Onyekuru dün sabaha karşı geldi. 24 saat yolculuk yaparak geldi. Martin ayağına darbe aldı. Şimdi doktordan haber aldım, Mariano dizine darbe almış. Emre'nin kas ağrısı var. Aramızda uzun mesafeli koşanlar var Emre gibi. Rodrigues sakatlıktan döndü, Eren çok mücadele etti. Herkese ihtiyacımız var. Muhakkak ki, Lokomotiv Moskova maçında kadroda değişiklikler yapabilirim. Ama genel manada ikinci yarıdaki gibi bir takım her zaman sahada olmalı. Birkaç eksiğimiz var ve onların da bir an evvel gelmesini bekleyeceğiz. Salı günü Maicon oynar mı bilmiyoruz. Bugün kazancımız sadece 3 puan değil, 2000 doğumlu 2 de genç oynattık. Allah nasip ederse devre arasına kadar 1-2 sürprizimiz daha olur bu gençlerden ve en az sakatlığı yaşarız inşallah. Kırmızı kartı da kabul etmiyoruz ve olmamasını diliyoruz. Trabzon'dan sonra kendimize gelmiş olduk” açıklamasını yaptı.

“Jose Mourinho dünyanın en iyisi”

Zaman zaman eleştirilen ve bazen patlamalar yaşayan Jose Mourinho'nun hatırlatıldığı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Jose Mourinho bana göre dünyanın en başarılı antrenörü. İstatistik de bunu söylüyor. Dünyanın her tarafında kritikte var. O da demek ki bazı noktalara gelince gerekli cevapları veriyor. Önemli bir antrenör ve başarılı bir isim. Ben de zaman zaman üzülüyorum, kırılıyorum ama sonuç itibariyle çok da orada kalamıyorsunuz. Bazen çileden çıktığınız da oluyor. Sabırla, son zamanlarda özellikle bu konuda daha çok irade göstererek, muhatap olmamaya, karşılık vermemeye çalışıyoruz. Son zamanlarda ülkemizdeki değerlerle bile asgari müşterekte birleşemez olduk. Herkes yüksek sesli. Maçın içerisinde olur ama maç bittikten sonra olmaz. Futbol zaten heyecanlı bir oyun ve bazı tepkileri kaldıracak bir oyun. Herkes bağırarak konuşuyor. Hepimizin biraz daha huzurlu bir lige ihtiyacı var. Benim başarılarımı benim söylemem doğru değil. Bunu tarih söylüyor. Ama zaman zaman kırıldığım, ömür boyu da bu kırgınlığımı atmayacağım insanlar var. Bazı şeylerin affı yok. 34 atmışız, 4 gol yemişiz geldiğimden bu yana iç sahada. 2 golü de penaltıdan yemişiz. Bu güzel bir istatistik” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Cuma maçlarından memnunum”

Galatasaray'ın üst üste 5 iç saha maçını cuma günü oynayacak olması kararının istişareler sonucunda alındığını ifade eden başarılı teknik adam, “Federasyon, biz ve yayıncı kuruluşla karşılıklı konuşarak bu kararlar alınıyor. Biz 1 gün daha dinlenmek istediğimizi belirttik. Diğer kulüpler de istişareyle bunu yaşıyor. Hak ve adaletin herkese eşit olmasını istiyoruz. Cuma aslında avantajlı bir gün değil ama 4 gün aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyoruz. Yarın bir gün deplasmandan direkt maça geldiğimiz olacak. Bu nedenle cuma gününü istiyoruz. 3 günde de oynarız, 4 günde de oynarız. Ama fırsat varsa, Avrupa'da oynayan kulüplerin istedikleri çok önemli bence. Cuma maçlarından dolayı şikayetim yok, çok iyi diyaloglarla bu durum gidiyor” dedi. Futbolun meyvesinin gol olduğunun altını çizerek sözlerine devam eden Terim, “Antrenörlük hayatıma başladığım günden bu yana gole doğru oynamayı seven bir hocayım. Rakip sahada oynamayı, daha çok hücum oynamayı, daha çok hücumu seven beklerle oynamayı seven birisiyim. Futbolu oynayanın da, oynatanın da zevk almasından yanayım. Genelde baktığımda bunda başarılı olmuşuz. İnşallah bu devam eder. Çünkü hücum antrenmanı, defans antrenmanından daha fazla yapılır bizde. Defans da bir sanattır ama bizde atak ve gol provası daha çok yapılır. Hayatım boyunca böyle davrandım. Büyük kulüp teknik direktörlüğünde ‘Pardon' yoktur. İkincilik Avrupa'da çok önemli bir başarıdır ama bizde değildir. Buna dikkat etmek lazım. İlla birinci olacaksın diye bir kural yok ama bunun için oynamak zorundasınız. Ben 1996'da şampiyon olmasaydım, ikinci sene devam edemeyebilirdim” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş