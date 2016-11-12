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Fatih Terim: İstifa düşünmedim

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, istifa etmeyi hiç düşünmediğini belirterek, “Onun için esasında bu oyunun, bütün parçalarının sonucu bu istek üzerineydi. Ama olmadı. Ben öyle bir şey hiç düşünmedim. Başka türlü sonuç da olsa buradayım, daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Fatih Terim: İstifa düşünmedim

12 Kasım 2016 23:54
Fatih Terim: İstifa düşünmedim - Tıkla İzle

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu dördüncü maçında Türkiye, Kosova’yı ikinci yarıda bulduğu gollerde 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, Kosova’nın kolay bir takım olmadığını hatırlatarak, her geçen gün gelişen bir Kosova izlediklerini aktardı.

Terim, her şeye açık olan bir grupta mücadele ettiklerini aktararak, “Bugün berabere kalsaydık büyük bir yara alırdık” dedi.

Maçı psikolojik olarak analiz etmenin doğru olacağını belirten Terim, "3 maçın getirdiği kayıplar beraberinde sıkıntıda getiriyor. Bu sıkıntılar sahaya bir şekilde yansıyor. Bu tip oyunların anahtarı birincisi goldür, ne kadar erken atarsanız o kadar oyunda hakimiyet kurarsınız. Ancak ilk yarı itibari ile pozisyon bulmamıza rağmen gol atamayınca değişikliğe gittik. İkinci yarı golleri erken bulunca oyun rahat devam etti. Yüzde 70-30 yüzde ile oynamışız. Özelikle orta saha yüzde 90 ve üzeri pas isabeti var. 650’ye yakın pas yapmışız. Daha çok pozisyon girmesi gerekir. Sonuçlandırmada bazı sıkıntılarımız var. Ama netice itibariyle bugün o fiziki ortamdan 3 puanla çıkmak önemliydi. Onu da aldığımız için sevinçliyiz” diye konuştu.

Basın mensuplarının, 'Maçtan sonra istifa etmeniz bekleniyordu' sorusuna Terim, “Benim haberim yok, çünkü tamamen kendimi kapattım, dünkü toplantıdan sonra. Telefonum açık değil. Benim ekibimden de gelip kimse, 'dünkü toplantıda böyle bir şey imam ettim mi?' diye sormadı. Peki söyledim mi? Hayır. Zaten problem o, spor kamuoyu ile genel kamuoyu aynı değil. Onun için esasında bu oyunun, bütün parçalarının sonucu bu istek üzerineydi. Ama olmadı. Ben öyle bir şey hiç düşünmedim. Başka türlü sonuç da olsa. Buradayım daha yapacak çok işimiz var. Bunun kararını verecek olan TFF Başkanı ve yönetimidir. Herkes kendi kendine, ayrıca bir şey olursa direkt söylerim. Bazılarının dileği böyle olduğu için tabii elektronik ortam ve sosyal hayat, bu tip spekülasyonlara çok müsait. Onun için dediğim gibi ben ne ima ettim, ne söyledim. Her maçtan önce kadroya aldığım problem, almadığım problem. Kadroya çağırdım olmadı, kadroya çağırmadım olmadı. Allah kimseyi bizim gibi böyle maçlara çıkarmasın, kolay bir şey değil” şeklinde yanıt verdi. 

İsa Akar - Sabri Çağlar

Etiketler: istifa, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim


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