Diğer
Kategoriler

Fatih Terim, lig ve kupa golcülerine aynı anda şans verdi

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, Atiker Konyaspor mücadelesinde ligde takımı sırtlayan Gomis ile kupa golcüsü Sinan Gümüş’ü 11’de sahaya sürdü.

Fatih Terim, lig ve kupa golcülerine aynı anda şans verdi

08 Şubat 2018 19:52

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçında Atiker Konyaspor ile oynadığı mücadelede Teknik Direktör Fatih Terim, sürekli kullandığı 11’de birçok değişiklik yaptı. Terim, kaleyi Muslera’ya emanet etti. Defansta farklı isimlere görev veren deneyimli çalıştırıcı, göreve geldikten sonra affedilen Hakan Balta’ya stoperde şans verdi. Karşılaşmada ara transferde takıma katılan Nagatomo 11’de başlarken, Belhanda da tekrar ana kadroya döndü. Öte yandan lig golcüsü Gomis ile kupa golcüsü Sinan Gümüş aynı anda sahada olacak. Sarı-kırmızılılar; Muslera, Linnes, Serdar, Hakan, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Sinan ve Gomis 11'i ile mücadeleye başlayacak.

Yedeklerde ise Carrasco, Eray, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Garry Rodrigues ve Latovlevici yer alıyor.

Oğuzhan Ort
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç