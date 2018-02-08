Fatih Terim, lig ve kupa golcülerine aynı anda şans verdi

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçında Atiker Konyaspor ile oynadığı mücadelede Teknik Direktör Fatih Terim, sürekli kullandığı 11’de birçok değişiklik yaptı. Terim, kaleyi Muslera’ya emanet etti. Defansta farklı isimlere görev veren deneyimli çalıştırıcı, göreve geldikten sonra affedilen Hakan Balta’ya stoperde şans verdi. Karşılaşmada ara transferde takıma katılan Nagatomo 11’de başlarken, Belhanda da tekrar ana kadroya döndü. Öte yandan lig golcüsü Gomis ile kupa golcüsü Sinan Gümüş aynı anda sahada olacak. Sarı-kırmızılılar; Muslera, Linnes, Serdar, Hakan, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Sinan ve Gomis 11'i ile mücadeleye başlayacak.

Yedeklerde ise Carrasco, Eray, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Garry Rodrigues ve Latovlevici yer alıyor.

Oğuzhan Ort

