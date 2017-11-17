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'Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır' diyen Antalyalı afetzede konuştu

Antalya'da afet bölgesini incelemeye giden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya, "Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır" şeklinde sitem dolu sözler sarf eden afetzede Ümit Abacı konuştu. Abacı, "Milli takım olarak zaten bir yere çıkamadık da gidemedik de. Hesap yaptım, senelerdir 40-50 milyon avro para alıyor. Kimse bir şey söylemiyordu. Ben kendimi attım ortaya" dedi.

Fatih Terimin aldığı paranın 10da 1i bizi kurtarır diyen Antalyalı afetzede konuştu

17 Kasım 2017 15:39
'Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır' diyen Antalyalı afetzede konuştu - Tıkla İzle

Antalya’da 14 Kasım günü meydana gelen ve bölgede 150 milyonluk zarara neden olan hortumun ardından geçtiğimiz gün Kumluca’nın Mavikent Mahallesi’ne gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya afetzedelerden Ümit Abacı, Fatih Terim’in kazandığı parayı söyleyerek sitem etti. "Bir milli takımda Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i kurtarır. Bize tapu, belge sorarsanız bu işin içinden çıkamayız. 5 dönümün altına tapu verilmiyor. 3 kardeşiz. 10 dönüm yerimiz var" şeklinde sitemkar sözler sarf eden çiftçi Abacı, o gün söylediklerinin arkasında olduğunu ve o sözleri zarar gören tüm çiftçiler için söylediğini kaydetti.

"Milli takım olarak ne bir yere çıktık, ne bir yere gittik"

Tepkiden ziyade çiftçinin sesini duyurmak için o sözleri sarf ettiğini belirten Abacı, "Ben istiyorum ki buradaki halkın zararı karşılansın. Bu fazla bir para değil. Kimsenin aldığı parada gözüm yok. Ben sadece örnek verdim, çünkü başka türlü duyulmuyor. Milli takımın başındaki hocamız, iyi hocamız, güzel ama aldığı paralar ortada. Milli takım olarak bir yere de çıkmadık, bir yere de gidemedik. O büyük paralardan bu çiftçilere de biraz yardım olsa buradaki herkes ayağa kalkar. Onlar için küçük, bizim için büyük para. Onların aldıkları paraları, yaptıkları her şeyi biz televizyonlardan seyrediyoruz ve sesimizi çıkaramıyoruz" dedi.

"Hesap yaptım, 10’da 1’i yetiyor"

Bakan Fakıbaba’nın ziyareti için "Sağ olsun geldi gördü ve dile getirdik kendimizi" diyen Abacı, "Kimse bir şey söylemiyordu. Ben kendimi attım ortaya. Halkımı bu şekilde gördükçe zoruma gidiyor. İnsanlar ağlıyor, bunlar bizim vatandaşımız. Bana diyorlar ki nasıl hesap yaptın. Fatih Terim’in aldığı paranın 10’da birini verseler yeter. Milli takımın başındaki hocaya 3,5 milyon para verdiler. Kaç yıldır futbol takımın başında ve oyuncuların aldığı paralar ortada. Bunların haddi hesabı yok. Ben bunları hesap yaptım, 40-50 milyon avroları buluyor bu paralar. Buradaki insanlar zaten 10-20 milyon lirayla ayağa kalkacak. Ben bunu izah etmeye çalışıyorum. Biz hepsini istemiyoruz, zararımızı giderelim, ayağa kalkalım istiyoruz. Afet bu, zor durumdayız. Onlara verdiler, biraz da bize versinler. Çok zor durumdayız, bizi kurtarsınlar. Şuanda bekliyoruz, belki yardım için şuanda erken, seramın içerisinde oturdum bekliyorum. Bize yardımları olurlarsa da en son bana versinler" ifadelerini kaydetti. 

Suat Metin
 

Etiketler: antalya, Fatih Terim, hortum

 

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