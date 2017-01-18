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Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü

Fatih Gedikpaşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk bina çöktü. Yola çöken bina nedeniyle şans eseri ölen yada yaralanan olmazken çevredeki iş yerleri zarar gördü.

Fatihte 3 katlı metruk bina çöktü

18 Ocak 2017 14:44
Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü - Tıkla İzle

Gedikpaşa Caddesi Neviye Sokak üzerinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan 3 katlı binada çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet şeridi içine alınan binada yapılan incelemede göçük altında kimsenin kalmadığı anlaşıldı.

Yıkılan binadan yola saçılan enkaz parçaları nedeniyle, sokak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Olay anına tanıklık eden Ahmet Kamber, binanın daha önceden boşaltıldığını, bina etrafında hiç bir önlem alınmadığını söyledi. Binanın yağmur yağınca yıkıldığını belirten Kamber, "Allahtan altında kimse yoktu. Bizim elamanlar tam yıkıldığı anda oradaydı. Yıkılma esnasında kepengin sesini duyup kaçtılar. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.

Yola çöken bina nedeniyle şans eseri ölen yada yaralanan olmazken çevredeki iş yerleri zarar gördü. 


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