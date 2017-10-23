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Fatih'te bir mağazada yapılan indirim izdihama yol açtı

İstanbul Fatih’te bir mağazada yapılan "Her şey 5 TL" indirimi izdihama neden oldu. İnsanlar mağazanın kapıları açılır açılmaz içeri girmeye çalışınca bazı vatandaş ezilme tehlikesi geçirdi.

Fatihte bir mağazada yapılan indirim izdihama yol açtı

23 Ekim 2017 10:41
Fatih'te bir mağazada yapılan indirim izdihama yol açtı - Tıkla İzle

Fatih’te bir mağazanın yaptığı indirim izdihama neden oldu. Fatih’te bir mağaza ’Her şey 5 TL’ indirimi yaptı. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde beklemeye başladı. Aralarında yaşlı ve çocuklarında bulunduğu kalabalık, mağaza kapısı önünde yoğunluğa yol açtı. Bu arada dükkanın kapısını açmaya çalışan iş yeri sahibi vatandaşlardan biraz açılmalarını istedi. Cam kapıların kırılabileceği uyarısında bulunan iş yeri sahibi, izdiham nedeniyle kapıyı güçlükle açabildi.

Kapının açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen vatandaşlar bir biri ile yarıştı. Yaşanan izdihamda bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı.

 

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