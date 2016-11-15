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Fatih'te denizde kadın cesedi bulundu

Fatih Ahırkapı açıklarında balıkçılar tarafından bir kadın cesedi bulundu.

Fatihte denizde kadın cesedi bulundu

15 Kasım 2016 20:42
Fatih'te denizde kadın cesedi bulundu - Tıkla İzle

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Ahırkapı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekneyle denize balıkçılar bir süre sonra denize hareketsiz duran şahıs gördü. Bunun üzerine balıkçılar durumu deniz polisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ile olay yerinin yakınındaki Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği (GEDDAD) arama ve kurtarma timleri, cesedi denizden aldı. Karaya çıkartılan ceset savcılık tarafından incelendi. İnceleme sonrasında cesedin 70 yaşındaki M.Ö.’ye ait olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede cesedin üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadı. İncelemeler sonrasında ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur


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