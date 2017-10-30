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Fatih’te fuhuş operasyonu 38 gözaltı

Aksaray'da bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıklarının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Fatihte fuhuş operasyonu 38 gözaltı

30 Ekim 2017 07:17
Fatih’te fuhuş operasyonu 38 gözaltı - Tıkla İzle

Fatih Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray'daki bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıklarını tespit etmesi üzerine iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda, iş vaadiyle Türkiye'ye getirildiği öne sürülen yabancı uyruklu 38 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. 

Selim Bayraktar

 

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