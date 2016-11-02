Edinilen bilgilere göre olay, 15 Ekim Cumartesi günü Fatih Laleli'de bebek ürünleri satan bir tekstil mağazasında sabaha karşı meydana geldi. Kepengi açarak işyerine giren hırsızlar, kasada bulunan 2 bin 800 TL değerindeki dövizi alarak kayıplara karıştı. İlginç hırsızlık olayı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde bebek mağazasının bulunduğu iş merkezine gelen hırsızlar önce çevreyi kolaçan ediyor. Çetenin bazı üyeleri çevreyi kontrol ederken, bir hırsız ise fenerle önce mağazayı kontrol ediyor. Ardından harekete geçen hırsız, içeri giriyor ve kısa sürede hırsızlığı gerçekleştiriyor.

Mağaza çalışanlarından Cüneyt Baytaş, mağazanın alarm sistemi ve bekçi ile korunduğuna dikkat çekerek, "Böyle üzücü bir olay yaşadık. Her tarafta kamera olmasına rağmen, alarm olmasına rağmen, bekçimizin olmasına rağmen bu nasıl bir cesaret böyle? Kepengi açmışlar, kapıyı açmışlar, 10 saniye içerisinde yapacağını yapmış. Esnaf olarak, yetkililerden daha sıkı önlem alınmasını istiyoruz. Laleli esnafının maalesef başına çok sık geliyor bu olaylar. 800-900 dolar civarında para almışlar kasadan. 4-5 kişi falan varlar. Bekçi hırsızlarla iş bittikten sonra karşılaşıyor, peşlerinden koşuyor ama yetişemiyor" dedi.

Hüseyin Coşkun



