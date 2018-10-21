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Fatih'te Iraklı turistleri soyan zanlılar kamerada

Fatih'te Iraklı turistleri soyan zanlılar kamerada
Fatih'te Iraklı turistleri soyan zanlılar kamerada

İstanbul Fatih'te Iraklı turistleri silkeleme yöntemiyle soyan 4 zanlı, Güven Timleri tarafından yakalandı. Zanlıların turistlerin yanına yanaşarak rahatsız etmeleri kameralara yansıdı.

Fatih'te Iraklı turistleri soyan zanlılar kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, 18 Ekim'de Fatih'te saat 00.30 sıralarında 4 kişi, yolda yürüyen Irak uyruklu 2 kişiyi durdurarak konuşmak istedi. Bir anda neye uğradığını şaşıran Iraklılar şahıslardan kurtulmak için uzun uğraş sarf etti. Zanlılar bir süre sonra takip ettikleri Iraklı turistleri silkeleme yöntemi ile cebindeki paraları çaldı.
Zanlıların şüpheli davranışlarını görerek takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, hemen harekete geçti. Zanlıları kıskıvrak yakalayan ekipleri üzerilerinde arama yaptı. Yapılan aramada M.H.G (39), E.Ç(23), M.Ş,(37) ve A.E (22) isimli şahısların üzerinde 95 TL ve 130 bin Irak dinarı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahısların vatandaşları rahatsız etme anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.  

Sadık Kahraman
 

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