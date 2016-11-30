Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında Tuzlaspor ile 24 Erzincanspor arasındaki karşılaşmayı tribünden seyrediyor. Tuzla Belediye Stadyumu'nda karşılaşan iki ekip arasındaki mücadeşe için Tuzla'ya gelen Terim, karşılaşmayı kulüp başkanlarıyla birlikte protokol tribününden takip ediyor. Terim'e tribüne çıktığı sırada taraftarlar da ilgi gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında Tuzlaspor, evinde 24 Erzincanspor'u ağırlıyor. 12.00'de başlayan mücadele 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

Kaan Ülker