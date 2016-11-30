Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fatim Terim, Tuzlaspor - 24 Erzincanspor maçında

Fatim Terim, Tuzlaspor - 24 Erzincanspor maçında

Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile 24 Erzincanspor arasındaki karşılaşmayı tribünden takip ediyor.


30 Kasım 2016 12:19

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında Tuzlaspor ile 24 Erzincanspor arasındaki karşılaşmayı tribünden seyrediyor. Tuzla Belediye Stadyumu'nda karşılaşan iki ekip arasındaki mücadeşe için Tuzla'ya gelen Terim, karşılaşmayı kulüp başkanlarıyla birlikte protokol tribününden takip ediyor. Terim'e tribüne çıktığı sırada taraftarlar da ilgi gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında Tuzlaspor, evinde 24 Erzincanspor'u ağırlıyor. 12.00'de başlayan mücadele 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. 

Kaan Ülker

Etiketler: 24 Erzincanspor, Fatih Terim, tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç