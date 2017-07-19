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Fatma Çolakbayrakdar'dan 'Hoş geldin bebek' ziyareti

Kocasinan’a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için gece-gündüz demeden çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a destek olan eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan ailesine katılan yeni nefeslere ‘Hoş geldin bebek’ diyor.

Fatma Çolakbayrakdardan Hoş geldin bebek ziyareti

19 Temmuz 2017 11:26

Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Erkilet General Emir Mahallesi’ndeki genç çiftin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Bora bebeği ziyaret etti. Bora bebeğe “Hoş geldin bebek” diyen, onu kucağına alıp seven Fatma Çolakbayrakdar, “Allah, analı babalı büyütsün, vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah” dedi. Başkan Çolakbayrakdar’ın yoğun iş temposu nedeniyle ziyarete katılamadığını ancak selamlarını gönderdiğini ifade eden Fatma Çolakbayrakdar, “Bizler hanımlar olarak eşlerimizin destekçisi olmaya özen gösteriyoruz. Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği fırsat buldukça eşimle birlikte ‘Hoş Geldin Bebek’ diyerek karşılıyoruz. Eşim Ahmet Bey’in yetişemediği yerlere ben yetişmeye gayret ediyorum. Ailelerimizin sevinçlerine ortak olup mutluluklarına mutluluk katmaya çalışıyoruz. Diliyorum ki bu yeni nefes, ailenize, Kocasinan’a, şehrimize ve ülkemize uğur, bereket ve güzellikler getirsin” ifadelerini kullandı. Bayan Çolakbayrakdar, ziyaret ettiği aileye Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan “Hoş Geldin Bebek Seti” hediye etti. Bora bebeğin annesi ve babaannesi ise Fatma Çolakbayrakdar’a ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek teşekkür etti.

Fatma Çolakbayrakdar’ın ikinci ziyareti ise Yavuzlar Mahallesi’ndeki yeni doğan Ömer bebeğe oldu. Ömer’i kucağına, ablası Elifnaz’ı ise yanına alarak, bir süre seven Fatma Çolakbayrakdar, aileye Başkan Çolakbayrakdar’ın selamlarını iletti. Elifnaz ile sohbet eden Fatma Çolakbayrakdar, Elifnaz’a ve Ömer’e çeşitli hediyeler verdi. Ömer’in ailesi de Kocasinan Belediyesi'nin hediyelerinden ve Fatma Çolakbayrakdar'ın ziyaretinden çok memnun olduklarını belirterek, teşekkür etti.

Fatma Çolakbayrakdar’ın üçüncü ziyareti de Fatih Mahallesi’nde yaşayan ve yeni doğan bebeğiyle 3. çocuklarını kucaklarına alan Evcil ailesine oldu. Eymen bebeğe “Hoş geldin” diyen Fatma Çolakbayrakdar, “Allah bahtını açık etsin, uzun ömür versin.” diyerek bebek setini verdi. Evcil ailesinin hayır duasını alan Fatma Çolakbayrakdar’ın, aileyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından ziyareti son buldu.

Kocasinan Belediyesi’nden “Hoş Geldin Bebek Paketi” almak isteyen ilçe sakinleri, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi. 


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