Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir telefon dükkanına gelen şahıs bir süre telefonları inceledikten sonra iddiaya göre, 400 TL ile 500 TL arasında bir telefon almak istediğini iş yeri sahibine söyledi. 500 TL’lik telefonu beğenen ve pazarlık yaparak 475 TL’ye anlaşan şahıs kredi kartı ile ödeme yapmak istedi. Müşteri kılığında gelen dolandırıcı şahıs, kredi kartını pos makinesine soktuktan hemen sonra işlemi iptal etti. Şifre girer gibi yapıp enter tuşuna basarak bir önceki işlemin slipini çıkartan ve işlem onaylanmış gibi gösteren şahıs pos makinesini iş yeri sahibine uzattı. Bu dakikadan sonra iş yeri sahibi Mehmet Özkan’a sorular sorarak oyalayan şahıs, daha sonra telefonu alıp kayıplara karıştı. İş yeri sahibi ise yapmış olduğu 475 TL’lik işlemin faturasını kesmek isteyince dolandırıldığını anladı.

Dolandırıldığını fark ettikten sonra Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunan iş yeri sahibi Mehmet Özkan "İş yerini kapatmak üzereyken tanımadığım bir şahıs geldi ve telefon almak istediğini söyledi. ‘400 TL ile 500 TL arasında bir telefon olsun’ dedi ve ben de 500 TL’lik telefonu kendisine gösterdim. Beğendi ve pazarlık yaparak 475 TL’ye anlaştık. Kredi kartını çıkardı ve ben de 475 TL’yi çektim. Sonrasında şifresini girer gibi yapıp işlemi iptal etmiş. Slip kağıdı çıktığı için işlem onaylandı zannettim ve pos makinesine hiç bakmadım. Sonrasında beni sorular sorarak oyaladı ve pos makinesinden uzak tuttuğu için işleme tam bakamadım. Almış olduğu telefonu poşete koydurdu ve vitrinin önüne geçerek dolandırıcı şahıs oradaki telefonunun fiyatlarını bana sordu. Sonrasında kredi kartı işleminin faturasını kesmek için işlemlere baktığımda 25 TL’lik bir işlem olduğunu ve 475 TL’lik bir işlem olmadığını fark ettim. Araştırdım ve güvenlik kamerasına bakınca işlemi iptal ettiğini fark ettim. Polise bilgi verdim ve şu anda dolandırıcı için araştırma çalışmalarına başlanıldı. Başkası bu oyuna gelmesin. Ben dolandırıldım, başkası bu durumdan sıkıntıya düşmesin" dedi.

Ahmet Altay



