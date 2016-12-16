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Fatsa’da seher vakti eller Halep için semaya kalktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Orta Büyük Cami’de seher vaktinde organize edilen programda, başta Halep olmak üzere Orta Doğu’da savaş mağduru olan Müslümanlar için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Fatsada seher vakti eller Halep için semaya kalktı

16 Aralık 2016 12:00

Fatsa Orta Büyük Cami din görevlileri tarafından mazlum Müslümanlara manevi destek amacıyla sabah namazı öncesi sabahın seher vaktinde organize edilen programda Kur’an-ı Kerim okundu, Kelime-İ Tevhid hatmedildi ve akan kanın durması için dualar edildi. Mazlum Müslümanlar için yapılan Allah’a yalvarış manevi destek programına Fatsa halkı kayıtsız kalmadı ve Fatsa Orta Büyük Cami seher vaktinde nadir kalabalıklardan birini yaşadı.

Programda bir konuşma yapan Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanı Kemal Ergün, “Tarihte bu olaylar çokça yaşanmıştır. Bugünkü bu katliam derin güçlerin uluslararası mahfillerin dünyaya bir mesajıdır. Müslümanlar olarak bizim de bu mesajın karşısında daha gür bir seda ile daha büyük bir sesle hakkın yanında olmayı, mazlumların yanında olmayı haykırmamız, duamızla her türlü gayretimizle bu kardeşlerimizin yanında olmayı mutlaka göstermeliyiz” dedi.

Fatsa Orta Büyük Cami Din Görevlisi Necati Ergül, camilerinin tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade ederek, “Bu sabah camimizde sadece kardeşlerimiz yoklardı, Allah'ın melekleri de vardı. Dolayısıyla bu sabahleyin teheccüd namazı ile beraber okunan Kur’an-ı Kerim, çok güzel bir dua ile inşallah Halep'teki kardeşlerimize manevi anlamda yüreğimizden gelen sesi Yüce Rabbimize arz ettik” şeklinde konuştu. 

Ahmet Altay
ORDU


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