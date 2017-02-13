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Faturamatik Yakup’a ödül

Ordu’da 1 metrelik boyuyla esnafın faturalarını yatırıp aldığı harçlıkla geçimini sağlayan ve "Faturamatik Yakup" olarak tanınan 38 yaşındaki Yakup Akdeniz, müşterilerinin elektrik, telefon, su, doğalgaz, GSM gibi faturalarını ülke genelindeki bayilikleri vasıtasıyla ödeme işlemi gerçekleştiren aynı isimli şirket tarafından ödüllendirildi.

Faturamatik Yakupa ödül

13 Şubat 2017 11:30
Faturamatik Yakup’a ödül - Tıkla İzle

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 1 metrelik boyuyla esnafın maskotu haline gelen Yakup Akdeniz, iş yerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor. İlk dönemlerde esnafların getir-götür işlerini yapan "Faturamatik Yakup", daha sonra bunu iş haline getirdi. Kendisine kartvizit bastıran, iki adet telefonu olan Faturamatik Yakup, esnafların banka, doğalgaz, elektrik faturalarını ödemeye başladı. Esnaflar da sıra bekleme derdi yaşamadan faturalarını günü ve zamanında yatırma fırsatı buluyor. Faturamatik Yakup da bu işlemler karşılığında küçük bir ücret alarak geçimini ağlıyor.

Geçimini esnafların faturalarını yatırarak günde 40-50 lira kazanan Faturamatik Yakup Akdeniz’i televizyonlarda yayınlanan haberlerde gören Faturamatik şirketi de Yakup Akdeniz’in esnaflara güven veren bu davranışını takdir ederek onu ödüllendirdi.

Faturamatik Yakup 'Faturamatik Yakup'

Faturamatik Yakup'a hediye

Türkiye genelinde 81 ilde 5 bine yakın ödeme noktasında 4.5 milyon fatura müşterisine hizmet veren Faturamatik şirketinin İcra Kurulu Başkanı Lütfi Akbulut ile Pazarlama Müdürü Alparslan Karakuş, Ordu’ya giderek Faturamatik Yakup’a üzerine ismi yazılı mont, gömlek, pantolon ve tablet hediye etti. Faturamatik İcra Kurulu Başkanı Lütfi Akbulut, “Faturamatik Yakup’un halkın güvenini kazanması, esnafın eli ayağı olması ve ona bizim markamızla seslenmeleri bizi çok gururlandırdı. Yakup Ordu’nun Yakup’u, biz de Türkiye’nin Yakup'uyuz. Biz vatandaşın esnafı yanındayız. Nasıl Yakup bey güven sağlamışsa biz de 81 ile o güveni sağlayacağız” dedi. Pazarlama Müdürü Alparslan Karakuş ise Faturamatik Yakup’u ekranlarda izledikten sonra Ordu esnafının maskotu olmasından dolayı kendilerinin de onu firmalarının maskotu olarak algıladıklarını söyledi. Hediyeleri görüce şaşıran ve çok mutlu olan Faturamatik Yakup ise, “Faturamatik ailesine çok teşekkür ederim” dedi. 

Faturamatik Yakupa ödül Faturamatik Yakup’a ödül

Metin Akyürek

Etiketler: Alparslan Karakuş, Faturamatik Yakup, Lütfi Akbulut, ordu


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