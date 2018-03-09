FB GS maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? FB GS maçı CANLI İZLE

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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? FB GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacak.

Kadıköy Ülker Stadyum'un da oynanacak maç 17 Mart'ta oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

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Galatasaray, Fenerbahçe'yi en son ne zaman yendi?

Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini, 2015-16 sezonunda 26 Mayıs 2016 tarihinde Antalya Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde 1-0'lık skorla almıştı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşısında ligdeki son galibiyetini ise 2014-15 sezonunda 18 Ekim 2014 tarihinde oynanan maçta rakibini 2-1'lik skorla devirerek almıştı.

Galatasaray, Kadıköy'de en son ne zaman kazandı?

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 1999-00 sezonunda 22 Aralık 1999 tarihinde oynanan maçta rakibini 2-1'lık skorla devirerek almıştı.

KİM KAÇ GOL ATTI?

Ülker Stadı'nda yapılan 33 lig maçından 22'sini Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 6 derbi de berabere sonuçlandı.

Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe 70, Galatasaray ise 32 gol attı.

Galatasaray’ı bekleyen zorlu 6 hafta

Galatasaray, Süper Lig’de bu haftaki Atiker Konyaspor maçından sonra oynayacağı 6 maçın 4’ünde Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında bu takımlara karşı 11 puan kaybetti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu hafta evinde oynayacağı Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından zorlu bir sürece girecek. Ligin ilk yarısında Konyaspor deplasmanını kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3 kez mağlup olmuştu.

18 puanın 11’ini kaybetti

Galatasaray, ligin ilk yarısında 9. haftada Fenerbahçe ile oynadığı müsabakayla birlikte 14. haftadaki Beşiktaş maçına kadar süreçte birçok puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yenilgisini de bu aralıkta olan 10. haftada Trabzonspor’a karşı aldı. Galatasaray, 9 ile 15. haftalar arasında 7 puan toplarken, 11’ini sahada bıraktı.

Şampiyonluk yolunda zorlu 4 maç

Galatasaray, ligin ilk yarısında evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş’a da deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda ayrıca Trabzonspor’a 2-1, M. Başakşehir’e de 5-1 yenilerek, rakipleri ile olan puan farkının azalmasına neden olmuştu. Önümüzdeki 6 hafta içinde bu 4 rakibi ile oynayacak olan Galatasaray, şampiyonluk yolunda zorlu bir dönemden geçecek.

Sarı-kırmızılıların Süper Lig’de 9 ile 14. haftalardaki oynadığı maçların sonuçları şöyle:

9. hafta: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

10. hafta: Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1

11. hafta: Galatasaray: 5 - Gençlerbirliği: 1

12. hafta: M. Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

13. hafta: Galatasaray: 2 - A. Alanyaspor: 0

14. hafta Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

Galatasaray’ın Atiker Konyaspor maçının ardından ligdeki 6 haftalık takvimi ise şu şekilde:

26. hafta 17.03.2018 Fenerbahçe - Galatasaray

27. hafta 01.04.2018 Galatasaray - Trabzonspor

28. hafta 08.04.2018 Gençlerbirliği - Galatasaray

29. hafta 15.04.2018 Galatasaray - Başakşehir

30. hafta 22.04.2018 Alanyaspor - Galatasaray

31. hafta 29.04.2018 Galatasaray - Beşiktaş