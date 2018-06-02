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FB TV canlı izle FB başkanı kim olacak? Fenerbahçe başkanlık seçimi kongre sonuçları son dakika

Fenerbahçe başkanlık seçimi için tarih gün geldi çattı. Taraftarlar FB TV canlı yayın izleme linki araştırılıyor. Fenerbahçe başkanlık seçimi kongre sonuçları ne zaman açıklanır? Futbolseverler yeni başkanın kim olacağını heyecanla bekliyorlar. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yaşanacak olan mücadelenin galibi kim olacak? İşte hepsi bu haberde yer alıyor.

FB TV canlı izle FB başkanı kim olacak? Fenerbahçe başkanlık seçimi kongre sonuçları son dakika

02 Haziran 2018 19:55

 FB TV canlı izle linki yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’da başkanlık seçimi heyecanı yaşanmıştı. Şimdi ise gözler Fenerbahçe başkanlık seçimine çevrildi. Fenerbahçe'nin yeni dönemdeki başkanının belirleneceği başkanlık seçimi, 2-3 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü'nde gerçekleştirilecek. 

FENERBAHÇE TV CANLI İZLE

 

Fenerbahçe başkanlık seçimini kim kazandı? Fenerbahçenin yeni başkanı kim oldu? Fenerbahçe başkanlık seçimini kim kazandı? Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim oldu?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin yeni dönemdeki başkanının belirleneceği başkanlık seçimi, 2-3 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü'nde gerçekleştirilecek. Üyelerin tamamının katılımıyla icra edilecek olan seçimler, sonuçlarıyla birlikte kamuoyunun bilgisine paylaşılacak.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 1.ve 2. günü olan 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde Genel Kurula katılım hakkı olan üyeler, genel kurula giriş kartlarını alabilecekleri masa ve sıra numaraları ile oy kullanabilecekleri sandık ve sıra numaralarına yönlendirilecek.

Buna göre Genel Kurul Üyeleri, kendilerine SMS olarak gönderilen masa ve sıra numaraları ile 02 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'dan toplantı bitimine kadar ve 03 Haziran Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında genel kurul giriş kartlarını temin edebilecekler. 03 Haziran Pazar günü de 10.00-17.00 saatleri arasında kendilerine bildirilen sandık ve sıra numarası ile oylarını kullanabilecek.

BAŞKAN ADAYLARINI LİSTELERİ

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesi: Şekip Mosturoğlu, Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Ebru Özdemir, Davut Dişli, Yahya Uğur, Fatih Öztürk, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Ozan Balaban, Selim Kosif, Metin Doğan.

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç'un listesi: Metin Şen, Erol Bilecik, Semih Özsoy, Fethi Pekin, Gökhan Akça, Turan Şahin, Kemal Danabaş, Simla Beyazıt, Burhan Karacam, Sina Afra.

 

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