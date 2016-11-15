Edinilen bilgiye göre, Sinanpaşa ilçesi-Küçükhüyük beldesi yolunda saat 19.00 sıralarında, Naim Deveci’nin kullandığı 03 DU 313 plakalı otomobil, Muammmer Demirören’in kullandığı 32 DM 132 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Naim Deveci ile Azmi Özüdogru, Havva Özüdogru olay yerinde hayatını kaybetti, Ebru Özüdogru ile diğer araçtaki sürücü Muammer Demirören, Sinan Demirören ve Ahmet Yaşar Özbek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Bayar