Feci kaza! Otomobil şarampole uçtu; 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’ten Bursa istikametine gitmekte olan Mustafa Akkılıç (65) idaresindeki 06 AET 34 plakalı otomobil, Aksu Tekke Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Akkılıç yaralanırken otomobilde yolcu olarak bulunan Müzeyyen Akkılıç (64) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Müzeyyen Akkılıç ise Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İsmet Cep

