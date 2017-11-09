Feghouli'nin 3 maçlık cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor - Galatasaray maçında Olcay Şahan ile girdiği tartışma sonucu kırmızı kartla oyun dışı kalan Sofiane Feghouli’nin 3 maçlık cezasını onadı. Tahkim kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

Galatasaray'ın, futbolcusu Sofiane Feghouli hakkındaki PFDK'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/293 - K.2017-2018/349 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Duruşma isteminin reddine,

Futbolcu Sofiane Feghouli'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Erteleme isteminin reddine, oybirliği ile,

Fenerbahçe'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 22.09.2017 tarihli 67 sayılı toplantısında aldığı karar ile değiştirilen FDT'nin Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar başlıklı 38. maddesinde yapılan değişikliğin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemli başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

TFF Yönetim Kurulu'nun 22.09.2017 tarihli 67 sayılı toplantısında aldığı karar ile değiştirilen FDT'nin Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar başlıklı 38. maddesinde yapılan değişiklikte usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, oybirliği ile,

Esas hakkında karar verildiğinden ve Fenerbahçe A.Ş.'nin 26.10.2017 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

Gençlerbirliği Spor Kulübü futbolcusu Zeki Yavru'nun, PFDK'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/291 K.2017-2018/365 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Futbolcu Zeki Yavru'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Antalyaspor'un ve kulüp futbolcusu Sandro Raniere Guimaraes Cordeiro'nun, PFDK'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/292 - K.2017-2018/351 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Antalyaspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Kulüp futbolcusu Sandro Raniere Guimaraes Cordeiro'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."