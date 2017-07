Felçli köpeğe anne şefkati

Musabeyli köyünde yaşayan Ayten Oktay, (50) 3 aylıkken ön ayakları felç olan Pamuk isimli köpeğini 1 yıldır kaşıkla süt içirerek besliyor. Felçli olan köpeğini yürütmek için elinden geleni yapan Oktay, köpeğin ölmemesi için yardım istedi.



Veterinerlerin Pamuk isimli köpeğin fazla yaşamayacağını ifade eden Ayten Oktay, "Geçen yıl evimiz arka tarafından sokak köpeği doğum yapmıştı. 9 tane yavrusu olmuştu. 3 ay boyunca anneleri ile birlikte 9 yavru köpeğe evimin garajında baktım. Sonra bakmakta zorlanınca 8 tanesini Alaplı Belediyesi hayvan barınma evine gönderdik. 1 tanesini çocuklarım çok sevmişti. Pamuk ismini verdiğimiz yavru köpek 3 aylıkken ön ayakları felç oldu. Veterinere götürdüğümde fazla yaşamayacağını söylediler. Bende eve getirerek kendi imkanlarımla köpeğe bakmaya başladım. Onu her gün yürütmeye çalıştım. Ona bütün sevgimi göstererek 1 yıldır yaşatıyorum" dedi.

“Köpeğimi çok seviyorum ölmesini istemiyorum”



Köpeğini çok sevdiğini ve ölmesini istemediğini anlatan Oktay, şunları söyledi:

"Evimin garajında ona yer yaptım. Sıcak havalarda dışarı çıkartıyorum. Kaşıkla süt içiriyorum. Yaz ayında vücudunda yaralar oluyor. Onları temizliyorum. Onun ölmesini istemiyorum. Onun için ona gözüm gibi bakıyorum. Günde 3 kez yürütmeye çalışıyorum. Benim tek isteğimi köpeğimin tekrar ayağa kalkması. Bu konuda hayvan severlerin yardımı bekliyorum"



Musabeyli Köyü Muhtarı Cengiz Duman ise Ayten Abla felçli köpeğe 1 yıldır annelik yaptığını belirterek, "1 yıldır köpeğin her türlü ihtiyacını görüyor. Ona bir nevi annelik yapıyor. Felci köpeğin bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Ertuğrul Yüksel