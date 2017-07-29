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Felipe Melo, Palmeiras’dan ayrıldı

Galatasaray’da bir dönem futbol oynayan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Palmeiras ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Felipe Melo, Palmeirasdan ayrıldı

29 Temmuz 2017 14:07

Galatasaray’da 2012-2015 yılları arasında futbol oynayan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, beklenmedik bir olay yaşadı. Brezilya basınında yer alan haberlerde Palmeiras’da oynayan yıldız futbolcu, kulübü ile karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı. Felipe Melo, Nisan ayında Penarol ile oynan müsabakada rakibine yumruk atmış ve 6 maç ceza almıştı. Agresifliğinden dolayı Melo, büyük tepki alıyordu.

Galatasaray’da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen 34 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da sarı-kırmızılıları unutmadığını her an göstermekten kaçınmıyor.

Melo, geçtiğimiz sezon Palmeiras ile 9 maçta forma giydi. 

TARAFTAR HAREKETE GEÇTİ

Sarı kırmızılı taraftarların en sevdiği futbolculardan biri olan Melo'nun Palmeiras'tan ayrılması sonrası sosyal medyada oyuncuya "Galatasaray'a geri dön" mesajları atıldı. İşte onlardan bazılar...

-Melo boşta, Sneijder boşta, Fatih Terim boşta. Galatasaray taraftarı çıldırdı...

-Koy Fernando'nun yanına Felipe Melo'yu rakipler düşünsün..

-Fatih Terim + Melo = Diriliş Galatasaray

-Serbest kalmış Melo'yu GS'ye getirmeyen net düşmanımızdır..

Oğuzhan Ort

Etiketler: Felipe Melo, Palmeiras


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