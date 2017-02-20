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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'Şikede kumpas' duruşması için Silivri'de

Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla 108 sanığın yargılanmasına başlanıyor. Silivri'de görülecek duruşmaya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler de katılıyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şikede kumpas duruşması için Silivride

20 Şubat 2017 10:06
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'Şikede kumpas' duruşması için Silivri'de - Tıkla İzle

Şike soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen, eski milletvekili İlhan İşbilen, iş adamı Muammer İhsan Kalkavan, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın da bulunduğu 108 sanık, bugün ilk kez Silivri’de hakim karşısına çıkıyor.

Duruşmanın görüleceği Silivri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu'nda hazırlıklar tamamlandı. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, davayı takip etmek üzere spor camiasının önde gelen isimleri de Silivri'ye gelmeye başladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bazı Fenerbahçe yöneticileri ile birlikte Silivri'ye geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan 434 sayfalık iddianamede şikayetçi olarak yer alan Aziz Yıldırım, herhangi bir açıklama yapmadan duruşma salonuna girdi.

Tutuklu sanıkların da mahkeme salonuna getirilmesinin ardından duruşmanın başlaması bekleniyor. 

Serdal Altıntepe
 

Etiketler: Aziz Yıldırım, fenerbahçe, şikede kumpas


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