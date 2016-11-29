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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin saati değişmedi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için yayıncı kuruluşun saat değişikliği için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin saati değişmedi

29 Kasım 2016 16:09

Ligin 13. haftasında 3 Aralık Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için yayıncı kuruluş saat değişikliği başvurusunda bulundu. TSİ 18.15'te oynanacak olan Barcelona - Real Madrid maçı için böyle bir başvuruda bulunduğu ifade edilen yayıncı kuruluş, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşılaşmanın 20.00'de başlaması için başvuruda bulundu. Bu talep her iki kulübe de iletildi ancak Beşiktaş Kulübü'nün istememesi sebebiyle başvurunun kabul edilmediği öğrenildi. Zorlu karşılaşma planlandığı gibi 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
 

Etiketler: Fenerbahçe - Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, Spor Toto Süper Lig


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