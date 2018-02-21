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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü !

Fenerbahçe, ligde pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü !

21 Şubat 2018 23:32

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Öte yandan Çatalca Engelliler Eğitim ve Toplumsal Destek Merkezi’nden gelen bir grup, antrenman öncesi oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldiler. Büyük mutluluk yaşayan grup, bu anları fotoğraf çektirerek, ölümsüzleştirdiler.

 

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