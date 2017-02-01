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Fenerbahçe, CSKA Moskova’ya karşı

Fenerbahçe, THY Euroleague’in 21. haftasında yarın mücadele edeceği CSKA Moskova ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Moskova’nın 7’ye 4 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, CSKA Moskovaya karşı

01 Şubat 2017 10:54

THY Euroleague’in 21. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te Ülker Sports Arena’da Rus temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-lacivertliler; 13 galibiyet, 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Moskova ise 15 galibiyet, 5 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

12. randevu
Fenerbahçe, CSKA Moskova ile bugüne kadar 11 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 4 kez parkeden galip ayrılırken, Moskova ise 7 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Rusya’da oynanan maçı Fenerbahçe, uzatmalarda 95-79 kazanmıştı.

Fenerbahçe, zirve takibini bırakmıyor
Sarı-lacivertliler; Euroleague’de son 3 maçtan galibiyetle ayrılırken, zirve takibini sürdürüyor. En son mağlubiyetini ligin 17. haftasında Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız’a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı Panathinaikos Superfoods, UNICS Kazan ve Galatasaray Odeabank maçlarından galibiyetle ayrıldı.

İstatistiklerle iki takım
Euroleague'de Fenerbahçe; 78.2 sayı, 31.9 ribaund ve 18.1 asist ortalamalarıyla oynarken, CSKA Moskova ise 87.8 sayı, 32.2 ribaund ve 20.2 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlileri 12.2 sayı ortalamasıyla oynayan Ekpe Udoh sırtlarken, Moskova'da ise Nando De Colo 18.8 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor. 

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: CSKA Moskova, fenerbahçe


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