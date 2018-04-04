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Fenerbahçe Doğuş, son hafta Malaga’yı konuk ediyor

THY Euroleague’de play-offlara ikinci sıradan girmeyi garantileyen Fenerbahçe Doğuş, ligin son haftasında İspanyol takımı Unicaja Malaga’yı ağırlayacak.

Fenerbahçe Doğuş, son hafta Malagayı konuk ediyor

04 Nisan 2018 13:11

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague normal sezonu 30. ve son maçında yarın 20.15’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İspanya temsilcisi Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 29 haftada sarı-lacivertliler, 21 galibiyetle ikinci sırada bulunuyor. Malaga ise 12 galibiyetle 10. sırada yer alıyor. Ligin son haftasına girilirken, Fenerbahçe play-offlara ikinci sıradan girmeyi garantilemişti. Malaga ise play-offların dışında kaldı.

Euroleague’de 8. randevu 

Fenerbahçe ile Malaga, THY Euroleague’de bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 4 kez parkeden galip ayrılırken, 3 kez de İspanyol ekibi rakibini mağlup etti. İki takım, bu sezon Euroleague’in ilk haftasında karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden Malaga 68-67 galip ayrılmıştı.  

Oğuzhan Ort

Etiketler: Fenerbahçe Doğuş

 

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