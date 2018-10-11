Fenerbahçe Euroleague'de ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague ilk hafta maçında Herbalife Gran Canaria'yı konuk ediyor. Mücadele yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe'de son durum
Fenerbahçe, bu sezon 2 resmi maça çıktı. Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes'e 62-65 mağlup olan Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta karşılaşmasında ise Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 geçmeyi bildi. Beşiktaş mücadelesinde Kostas Sloukas 16 sayı, 4 asist ve 3 ribaund, Nicolo Melli 14 sayı, 9 ribaund, 3 top çalma ve 2 asist, Sinan Güler de 14 sayı üretti.
Fenerbahçe, yaz döneminde oynadığı mücadelelerde ise şu skorları almıştı:
Fenerbahçe 89-80 Tunus Milli Takımı
Limoges CSP 84-75 Fenerbahçe
AX Milan 79-74 Fenerbahçe
Dinamo Sassari 95-86 Fenerbahçe
Maccabi FOX Tel Aviv 60-65 Fenerbahçe
Fenerbahçe 84-79 AX Armani Exchange Olimpia Milan
Fenerbahçe 86-76 CSKA
Fenerbahçe 94-92 Maccabi
Panathinaikos 85-80 Fenerbahçe
Herbalife Gran Canaria'da son durum
Euroleague'in yeni temsilcisi, yaz döneminde kadrosunu tecrübeli isimlerle takviye etmeye çalıştı. Başantrenörlük pozisyonunda göreve İspanya'nın tecrübeli koçlarından biri olan ve daha önce de Canaria için çalışan Salva Maldonado getirildi. Maldonado, son iki sezonda Estudiantes takımında görev yapmıştı. Takımın oyuncu kadrosuna dahil olan önemli isimler ise D.J. Strawberry (Beşiktaş), Kim Tillie (Olympiacos), Luke Nelson (Betis), Christopher Evans (Monaco), Clevin Hannah (Murcia) ve Alex Madsen (USK Prag) oldu. Gal Mekel, Nicolas Brussino, DJ Seeley, Nikola Radicevic ve Pablo Aguilar ise takımdan ayrıldı.
Gran Canaria'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Guardlar: Albert Oliver, Clevin Hannah, Luke Nelson
Forvetler: DJ Strawberry, Marcus Eriksson, Xavier Rabaseda, Pauli Orioli, Christopher Evans, Alex Madsen, Kim Tillie, Eulis Baez
Pivotlar: Anjezs Pasecniks, Ondrej Balvin, Lucas Fischer
Ozan Buğra Koşar