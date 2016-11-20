FENERBAHÇE 1-0 GALATASARAY

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İlk yarıda son düdük çaldı. Fenerbahçe soyunma odasına Van Persie'nin golüyle 1-0 önde gidiyor.

45'Şener'in sağ kanattan ortasında Van Persie ceza sahasında bomboş durumda topu ağlara gönderdi.

45'GOL! Van Persie

44'Hakem iki oyuncuyu da uyarıyor.

43'Sinan'ın pozisyonunun ardından Hakan Balta Josef de Souza arasında kısa süreli gerginlik yaşandı

43'Sinan Gümüş Hasan Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve sakatlık geçiriyor.

42'Orta sahada hızla ilerleyen Alper Tolga'nın müdahelesi sonrası yerde kaldı. Tolga sarı kart görüyor.

40'Fenerbahçe sağ kanattan Şener ile geldi. Şener, Nigel de Jong'un müdahalesi sonrası yerde kaldı ancak Cüneyt Çakır devam dedi.

39'Fenerbahçe Volkan ile hızlı çıktı ancak Sabri araya girdi ve topu taca gönderdi.

38'Eren Derdiyok, Skrtel'e faul yapıyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

37'Skrtel, Eren'e yaptığı faul sonrası sarı kart görüyor.

36'Galatasaralı oyuncular Cüneyt Çakır'a penaltı itirazında bulundu ancak hakem devam dedi.

36'Tolga sahada kaptığı topla hızla ilerledi. Topu Sinan'a verdi. Sinan'ın şutu savunmadan döndü.

35'Hava topu mücadelesinde Eren Kjaer'e faul yaptı ancak Eren yerde kaldı.

33'Sow orta alanda Serdar Aziz'e faul yapıyor. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

32'Galatasaray sol kanattan Bruma ile gelmeye çalışıyor. Ancak Şener Bruma'nın topuna müdahale etti ve top taca çıktı.

31'Van Persie'nin serbest vuruşunda top doğrudan dışarıya gidiyor.

30'Fenerbahçe Van Persie ile tehlikeli bölgeden serbest vuruş kullanacak

30'Fenerbahçe'de Alper topa buluşacağı sırada Carole Alper'i düşürdü. Hakem faul verdi. Carole sarı kart görüyor.

29'Galatasaray ön alanda pres yapıyor. Ancak Fenerbahçe savunması dikkatli.

24'Bruma'ya faul yapan Van Persie sarı kart görüyor.

24'Bruma orta sahada rakiplerinden çok sık sıyrıldı ve topu Carole verdi. Carole'nin ortasında top savunmaya çarptı ve taca çıktı.

23'Fenerbahçe sol kanattan Volkan Şen ile etkili geldi. Volkan'ın şutu farklı şekilde auta gitti.

22'Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

DEV DERBİ'DE ''15 TEMMUZ'' VURGUSU!

21'Fenerbahçe'de Sow Tolga'nın müdahalesi sonrası yer kaldı. Fenerbahçe kendi yarı sahasından serbest vuruş kullanacak.

20'Orta sahadan atılan uzun topta Sabri topu kontrol edemedi ve Volkan Şen topu aldı.

19'Bu dakikalarda top Galatasaray'da. Fenerbahçe kaptığı toplarla hızlı çıkma istiyor.

17'Faulün ardından itirazda bulunan Sinan Gümüş sarı kart gördü.

16'Fenerbahçe'de Volkan Şen Tolga'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Cüneyt Çakır faul verdi.

16'Bu arada faulün ardından Sneijder ile Hasan Ali arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.

15'Kullanılan kornerde topu Fenerbahçe savunması karşıladı. Ardından Alper yerde kaldı ve faul.

13'Van Persie orta alanda yerde kaldı. İlk pozisyonda devam kararı veren Cüneyt Çakır ardından düdüğünü çaldı.

12'Bu dakikalarda top Galatasaray'da. Sarı-Kırmızılı futbolcular kendi aralarında paslaşıyor.

11'Oyun tekrar başlıyor. Galatasaray hazırlık paslarıyla rakip yarı alana geçmeye çalışıyor.

10'Sağlık görevlileri Volkan'ın tedavisi için oyun alanında.

10'Volkan Şen yerde kaldı ve sakatlık geçiriyor.

9'Orta alanda topu kapan Sneijder Bruma'ya pas verdi. Bruma'nın şutu Volkan'da kaldı.

DK1 Dev derbide ilk düdük çaldı. Karşılaşmaya Galatasaray başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor

Dev derbiye taraflar şu 11’le çıkacak:

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Van Persie, Volkan Şen, Alper, Sow

Yedekler: Fabiano Ribeiro, İsmail Köybaşı, Aatif Chahechouhe, Miroslav Stoch, Salih Uçan, Fernandao, Emmanuel Emenike

Galatasaray: Muslera, Sabri, Hakan, Serdar Aziz, Carole, Tolga, De Jong, Bruma, Sinan Gümüş, Sneijder, Eren Derdiyok

Yedekler: Cenk, Yasin, Selçuk, Podolski, Chedjou, Semih, Cavanda.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLU

Bu sezon Kadıköy ilk kez tamamen doldu. Maça saatler kala stada gelmeye başlayan taraftarlar, stat çevresinde tezahüratlarla maç saatini beklemeye başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. İki takımın taraftarları da oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak tezahüratta bulundu. Kadıköy'de tamamen dolu tribünler önünde oynayacak iki ezeli rakip, sporseverlere futbol şöleni yaşatacak.

DÜNYA DERBİSİNDE 6 YIL SONRA BİR İLK

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar otobüslerle Kadıköy'e geldi. Deplasman yasağının kalkmasından sonra yaklaşık 6 yıl aradan sonra Kadıköy'de derbi izleyecek sarı-kırmızılı taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle Ülker Stadı'na ulaştı.

Galatasaray'ın gelişi için yüzlerce polis düzen aldı. Galatasaray taraftarları ve takımının stada giriş yapacağı bölgede kuş uçurtulmadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray stada giriş yaptı

Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı için takımlar stada giriş yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Derbinin başlamasına az bir süre kalırken, her iki takımı taşıyan otobüsler stada geldi. Sarı-kırmızılı takımın gelişi sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.

Cüneyt Çakır’ın yöneteceği derbi saat 20.00’de başlayacak.

KADIKÖY'DE GALATASARAY TAKIMI VE TARAFTARI

SNEİJDER'DEN DERBİ KARŞILAŞTIRMASI

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Sneijder, Inter formasıyla büyük başarılara imza attığı eski takımının vatandaşı Frank de Boer'e yeterince şans vermediğini ifade ederek, "Inter Moratti'nin kulübü satmasıyla bitti. Ben de Inter'e her şeyimi verdim, kalbimi ortaya koydum ama kötü bitti. Kendimi üzerine basılmış gibi hissettim" dedi.

Sneijder, İtalya'ya tekrar dönmesi ihtimali hakkındaki soruya ise, "Sanmıyorum, kavga ederek ayrıldım İtalya'dan. Ama AC Milan'da oynamak benim çocukluk hayalim. Kariyerimi bitirmeden önce orada Milan'da oynamak isterim. Yaşım ilerledi ancak hala orada oynayabilirim" şeklinde yanıt verdi.

Hollandalı oyuncu Türkiye Süper Ligi ve İstanbul'daki hayatı için de "Türkiye'de iyiyiz. Ailem İstanbul'da olmaktan mutlu. Türkiye ligi sanıldığından daha zor ve rekabetçi bir lig" yorumunda bulunurken iki şehir derbisini karşılaştırırken Türk derbisi için 'tutkulu' ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ezeli rekabette evinde son 17 yıldır rakibine yenilmiyor.

Sarı-lacivertliler, en son 22 Aralık 1999 tarihinde Galatasaray'a lig maçında 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe rakibiyle Kadıköy'de oynadığı 17'si lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 20 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

İki takım arasında Kadıköy'deki son 20 maçtan 14'ünü Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin bu süredeki 41 golüne, Galatasaray 14 golle yanıt verebildi.

Kanarya'nın ezici üstünlüğü var

Bugüne kadar Kadıköy'de oynanan 53 maçta ise Fenerbahçe 28, Galatasaray ise 9 galibiyet elde etti. 16 maçta ise eşitlik bozulmadı. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 107 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.

Ülker Stadyumu'da oynanan 33 lig maçından ise Fenerbahçe 22 galibiyetle ayrılırken, Galatasaray ise 5 kez galibiyet sevinci yaşadı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 70, sarı kırmızılılar ise 32 kez rakip fileleri havalandırdı.

VOLKAN, GALATASARAY KARŞISINDA KADIKÖY’DE MAĞLUBİYET GÖRMEDİ

Fenerbahçe, Volkan Demirel’in Ülker Stadı’nda Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı oynadığı hiçbir resmi maçı kaybetmedi. Tecrübeli kaleci, Kadıköy’de Galatasaray Galatasaray’a karşı kaleyi koruduğu 14 maçın 9’unu kazanırken, 5’inde ise berabere kaldı. Volkan bu maçlarda kalesinde sadece 9 gol gördü.

MUSLERA FENERBAHÇE’YE KARŞI 16. KEZ SAHADA

Ülker Stadyumu’nda yarın oynanacak derbide ilk 11’de sahaya çıkacak olan Muslera ise 16. kez Fenerbahçe’ye karşı görev alacak. Uruguaylı file bekçisi, daha önce 11’i Süper Lig, biri Türkiye Kupası ve 3’ü TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe’ye karşı daha önce oynadığı 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe ile oynanan 6 maçta kalesini gole kapatan Muslera, 4 maçta ikişer, 5 maçta ise birer gole engel olamadı.

Bu sezon ligde geride kalan 10 haftada Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile Galatasaray kalecisi Muslera mücadelelerin hepsinde forma giydi. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli file bekçisi 10, sarı-kırmızılı eldiven ise 8 gol yedi.