Fenerbahçe Galatasaray şifresiz veren yabancı kanallar hangileri ?

Fenerbahçe Galatasaray şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri... Süper Lig'de oynadığı son 25 maçta 13 galibiyet,8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 47 4.sırada yer alan Fenerbahçe, oynadığı son 25 karşılaşmada 17 galibiyet,2 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 53 lider durumda bulunan Galatasaray ile karşılaşıyor..İşte Fener Galatasaray maçını canlı yayınlaması beklenen yabancı kanallar listesi...

Derbide 6 yıl sonra tarihi tesadüf

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yarın oynanacak olan derbi 6 yıl sonra aynı gün ve aynı teknik direktörlerle oynanacak.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 6 yıl sonra tekrarlar yaşanacak. 6 sene önce yine Aykut Kocaman ve Fatih Terim’in takımların başında olduğu 17 Mart 2012’de oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi 2-2 beraberlikle sonuçlanmış ve maçı da Bülent Yıldırım yönetmişti. Müsabakada sarı-lacivertliler Mousa Sow ve Alex de Souza'nın golleri ile 2-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar ise Johan Elmander ve Hakan Balta'nın golleri ile skoru 2-2 yapmıştı.

6 senede 3 futbolcu

6 sene sonra oynanacak olan birçok tekrarların yaşandığı derbide 2012 yılındaki derbiden bu zamana takımlarda sadece 3 futbolcu kaldı. O maçta forma giyen Volkan Demirel, Fernando Muslera, Hakan Balta ve Selçuk İnan yarın oynanacak olan müsabakada da takımlarının kadrosunda yer alıyor ve teknik direktörlerinin şans vermesi halinde sahadaki yerini alacak.

17 Mart 2018 Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yine Aykut Kocaman ve Fatih Terim takımlarının başında görev alırken maçı 2012’deki derbide olduğu gibi Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Fenerbahçe Galatasaray Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.