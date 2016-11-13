Karşılaşmaya Fenerbahçe Ali Muhammed, Nunnally, Kalinic, Datome ve Udoh ile, Galatasaray Odeabank ise Dentmon, Sinan Güleri Micov, Daye ve Thompson 5’i ile başladı. Vesely ile pota altından Ali Muhammed ile dış atışlardan etkili olan sarı-lacivertliler, skoru 6-3 yaptı. Daha sonra Sinan ve Dentmon ile 3 sayı çizgisinden sayılar bulan sarı-kırmızılılar 18-16 öne geçti. Son topta Sloukas’ın sayı atmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, periyotu 20-19 önde tamamladı.

İkinci periyoyodun başında üç sayı çizgisinden Sinan, Diebler ve Dentmon ile etkili olan sarı-kırmızılılar skoru 33-26 yaptı. Daha sonra hücumda toparlanan Fenerbahçe, boyalı alandan Vesely ile bulduğu sayılar farkı 3’e indirerek skoru 35-32’ye getirdi. Sloukas’ın hızlı hücumdan bulduğu sayıyla sarı-lacivertliler 39-37 öne geçti. Son bölümleri karşılıklı sayılarla geçilen periyodu Fenerbahaçe 41-39 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda Udoh’un pota altından, Datome’nin de dışarıdan bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe farkı açarak skoru 47-40’a getirdi. Nunnally’ın dış atışlarıyla etkinliğini sürdüren ve farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe son periyoda 62-46 önde girdi.

Son periyoda Fenerbahçe, Datome’nin 3’lüğü ile başladı ve farkı 19 sayıya çıkarak skoru 65-46 yaptı. Datome ve Kalinic’in sayılarıyla sarı-lacivertliler farkı daha da açtı ve skoru 78-54’e getirdi. Aradaki sayı farkının kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe parkeden 92-74’lük skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri 22 sayı ile Fenerbahçe’den Vesely olurken, Galatasaray Odeabank’ta ise Sinan Güler ve Dentmon 14 sayı ile oynadı.

FENERBAHÇE’NİN BU SEZONKİ 2. GALİBİYETİ

Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank, bu sezon daha önce THY Euroelague’in 4. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştı. Bu maçı sarı-lacivertliler 103-87 mağlup etti. Ülker Sports Arena’da da parkeden galip ayrılan Fenerbahçe, galibiyet sayısını 2’ye yükseltti.

OBRADOVİC: 20 - ATAMAN: 11

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 19’a 11 Obradovic’n üstünlüğü vardı. Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Ülker Sports Arena’daki maçı kazanan sarı-lacivertliler sayesinde Obradovic, Ataman’a karşı galibiyet sayısını 20’ye yükseltti.

PLEİSS VE SCHİLB TRİBÜNDE

Galatasaray Odeabank’ta Başantrenör Ergin Ataman, Ülker Sports Arena’da oynana derbi maçında Tibor Pleiss ile Blake Schilb’i 12 kişilik kadroya almadı. Yabancı kuralı gereği 2 oyuncusu tribüne göndermek zorunda kalan Ataman, derbi maçında Pleiss ve Schilb’i düşünmedi.

FENERBAHÇE’DE ANTİC KADROYA ALINMADI

Yabancı kuralı gereği 2 yabancı oyuncusunu kadroya alamayan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, sakatlığı devam eden Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic’in dışında Pero Antic’i de kadroya almadı.

AZİZ YILDIRIM, TARAFTARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Karşılaşmanın 4. periyodunun bitmesine 8 dakika 30 saniye kala Ülker Sports Arena’da gerginlik yaşandı. Göksenin Köksal’ın oyundan çıkmasının ardından pota arkasında bulunan sarı-lacivertli taraftarlarla arasında sözlü diyalog yaşandı. Bu andan sonra orada bulunan taraftarlarla olan gerginliği ilk önce Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, daha sonra da Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obrdovic sakinleştirmeye çalıştı. En son ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, taraftara seslenerek yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

İKİ ANONS YAPILDI

Öte yandan derbi maçta 2. periyodun bitmesine 1 dakika 26 saniye kala mücadelenin hakemleri, sarı-lacivertli taraftarların kötü tezahüratlarından dolayı anons yaptırdı. Son periyodun bitmesine 8 dakika 30 saniye kala yaşanan taraftarların çıkardığı olaylar yüzünden ikinciye anons yapıldı.

ÜLKER SPORTS ARENA KAPALI GİŞE

Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için gelen sarı-lacivertli taraftarlar Ülker Sports Arena’yı tamamen doldurdu. İki takım arasında yapılan anlaşma gereği sarı-kırmızılı taraftarlar tribündeki yerini almadı.

AZİZ YILDIRIM’DAN TAKIMINA DESTEK

Galatasaray Odeabank ile oynanan derbi maçını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımına destek için tribündeki yerini aldı. Yıldırım’ın dışında bu önemli mücadeleyi Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ile Asbaşkanı Ozan Balaban da izledi.

Salon: Ülker Sports

Hakemler: Serkan Emlek xx, Yener Yılmaz xx, Ali Şakacı xx

Fenerbahçe: Barış x 2, Udoh xx 7, Melih x, Sloukas xx 12, Nunnally xx 9, Berk x, Vesely xxx 22, Kalinic xx 9, Ali Muhammed xx 12, Ahmet x 4, Datome xx 15

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Galatasaray Odeabank: Preldzic xx 8, Micov xx 7, Tyus xx 4, Can x 2, Thompson x, Ege x 2, Daye xx 7, Sinan Güler xx 14, Jon Diebler xx 12, Dentmon xx 14, Göksenin Köksal x 3

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 20-19 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 41-39 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 62-46 (Fenerbahçe lehine)

5 Faul alan: Vesely (Fenerbahçe)