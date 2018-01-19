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Fenerbahçe, Göztepe ile 48. randevuda

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında yarın evinde Göztepe’yi ağırlayacak. İki takım bu müsabakayla birlikte toplamda 48. randevularına çıkacak.

Fenerbahçe, Göztepe ile 48. randevuda

19 Ocak 2018 09:59

Süper Lig’e verilen aranın sona ermesinin ardından Fenerbahçe, ligin 18. haftasında evinde Göztepe ile mücadele edecek. Yarın oynanacak maçla birlikte 48. kez karşılaşacak olan iki takımda Fenerbahçe'nin 21 galibiyeti bulunurken, Göztepe de 7 kez gülen taraf oldu. Geriye kalan 19 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında ligde oynanan son üç maç berabere sonuçlandı. Eğer yarın oynanacak karşılaşmada da kazanan çıkmazsa, bu fikstürdeki en uzun beraberlik serisi yaşanmış olacak. Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla berabere kaldığı rakibi 19 mücadeleyle Fenerbahçe olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe, ev sahibi olarak oynadığı 23 maçta Göztepe'ye sadece iki kez kaybetti (13 galibiyet, 8 beraberlik) ve bu maçların 13'ünde gol yemedi. İzmir ekibi, sarı-lacivertlilere konuk olduğu son 16 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 11'inde gol atamadı. Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyeti 16 Nisan 2000'de gelmişti.

Fenerbahçe ise Süper Lig'de evinde altı maçtır yenilmiyor. (5 galibiyet, 1 geraberlik). 

Ozan Buğra Koşar

 

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