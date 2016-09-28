Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında evinde yarın saat 22.05’te Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak. İlk hafta maçında sarı-lacivertliler Ukrayna deplasmanında Zorya ile 1-1 berabere kalırken, Feyenoord ise evinde Manchester United’ı 1-0 mağlup etmişti.

Avrupa’da 210. maç

Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı maç ile Avrupa’daki 210. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Arenası’nda geçirdiği 42 sezonda rakiplerini 76 kez mağlup ederken, 90 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, 43 kez ise rakipleriyle yenişemedi. Bu maçlarda Fenerbahçe, rakip fileleri 262. kez havalandırırken, kalesinde 313 gol gördü.

Avrupa Ligi’nde 43. sınav

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde bugüne kadar 42 maçta mücadele etti. Fenerbahçe, 2009’da UEFA Avrupa Ligi adını alan bu turnuvada geri kalan maçlarda 23 kez sahadan galip ayrılırken, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu maçlarında 61 gol atıp, 36 gol yedi.

3. randevu

Fenerbahçe, Feyenoord ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 2002-2003 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda karşılaşmış, Hollandalılar evinde 1-0, deplasmanda da 2-0 mağlup ederek bir üst çıkmıştı.

Hollanda’da da namağlup

Feyenoord, Eredivisie Ligi’nde geride kalan 7 haftada hiç mağlup olmadı. Namağlup liderliğini sürdüren Feyenoord bu maçlarda 21 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Jonas Eriksson yönetecek. Eriksson'un yardımcılıklarını Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark yapacak.

Oğuzhan Ort

İSTANBUL