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Fenerbahçe ile Rizespor 39. randevuda

Galatasaray deplasmanından galibiyetle dönerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Fenerbahçe, düşme potasındaki Rizespor'u konuk ediyor. Daha önce 38 kez karşı karşıya gelen iki ekip yarın saat 16.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe ile Rizespor 39. randevuda

29 Nisan 2017 09:32

TT Arena'da ezeli rakibi Galatasaray'ı son dakika golüyle mağlup ederek 2. sıradaki Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe, düşme potasında bulunan Rizespor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta zirve yarışındaki Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kalarak rakibine şampiyonluk yolunda büyük bir yara veren Hikmet Karaman'ın ekibi, Fenerbahçe deplasmanında puan arıyor. Yarın saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Ekrem Kan ve Kerem Ersoy da yardımcı hakem olarak görev alacak. Sarı-lacivertlilerde hedef, bu maçı galip tamamlayarak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının sonucunu beklemek. Eğer bu maçta Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe, 2. sırayla arasındaki puan farkını 1'e indirmiş olacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için iddialı konuma gelcek.

Fenerbahçe üstün

Bugüne dek 38 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 23 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 8 mücadele berabere biterken, Karadeniz ekibi 7 kez galibiyete uzanmayı başardı. Fenerbahçe'nin attığı 78 gole, Rizespor 36 golle yanıt verdi. Kadıköy'de oynanan maçlarda ise Rizespor bugüne dek 2 kez kazanabildi. 3 karşılaşma berabere biterken, Fenerbahçe 12 kez galibiyete uzandı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe deplasmanda 5-1 kazanırken, Rizespor'un güçlü rakibine karşı aldığı son galibiyetin üzerinden 10 yıl geçti. Rizespor, 10 Şubat 2007'de sahasında oynadığı maçı 2-1 kazanırken, o tarihten bu yana oynanan 1 maçta kazanamadı. 

Bozhan Memiş
 

Etiketler: çaykur rizespor, fenerbahçe


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