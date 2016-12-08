THY Euroleague maç sonucu: Fenerbahçe: 87 - Kızılyıldız: 72

Karşılaşmaya Fenerbahçe; Sloukas, Melih, Datome, Vesely ve Udoh ile başlarken, Kızılyıldız ise Jenkins, Jovic, Dangubic, Simanic ve Kuzmic ilk 5’i çıktı. Vesely’i pota altında etkili kullanan sarı-lacivertliler skoru 5-2 yaptı. Savunmada toparlanan Kızılyıldız, hücumda Kuzmic ve Jovic’in sayılarıyla 12-9 öne geçti. Son bölümlerde Ali Muhammed ve Sloukas’tan bulduğu sayılarla sarı-lacivertliler, periyodu 20-18’lik skorla önde tamamladı.

İkinci periyoda Udoh’u boyalı alanda etkili kullanarak başlayan Fenerbahçe farkı 9’a çıkararak skoru 27-18 yaptı. Kızılyıldız Jenkins ve Simanovic ile farkı azaltmaya çalışsa da sarı-lacivertliler, Antic, Sloukas’ın sayılarıyla devreye 41-31 önde girdi.

Üçüncü periyoda Fenerbahçe, Udoh ve Sloukas’ın serbest atıştan bulduğu sayılarla başladı ve farkı 15’e çıkararak skoru 46-31 yaptı. Hücumda Jovic ve Jenkins ile etkili olmaya çalışan Sırp ekibi skoru 56-44’e getirdi. Son bölümlerde Udoh ile pota altından, Antic ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan sarı-lacivertliler periyodu 68-50 önde tamamladı.

Son periyoda hücumda etkili başlayan Kızılyıldız, Dobric ve Kuzmic’in sayılarıyla farkı azaltarak skoru 70-58’e getirdi. Son anlarda Sırp ekibi maça ortak olmaya çalışsa da taraftarının da desteğini arkasına sarı-lacivertliler, parkeden 87-72’lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu maçla birlikte galibiyet sayısını 8’e çıkarırken, Kızılyıldız 7. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 15 sayı ile oynayan Fenerbahçeli Ekpe Udoh olurken, Kızılyıldız’dan ise Simonovic ise 14 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

-Karşılaşmanın notları -

Fenerbahçe, seriyi 4’e çıkardı

Ülker Sport Arena’da 11. haftada Kızılyıldız ile mücadele eden Fenerbahçe, parkeden skorla galip ayrılmasıyla üst üste 4. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ile başlayan sarı-lacivertlilerin galibiyet serisi EA7 Olimpia Milano ve Real Madrid ile devam etmişti.

Sow’un golüne Ülker Sports Arena’da anons

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. maçında Fenerbahçe’nin deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştığı sırada sarı-lacivertlilerin attığı gelen gol haberi Ülker Sports Arena’dan anons edildi. Sow’un rövaşatadan attığı golün anonsundan sonra sarı-lacivertli taraftar, Sow için tezahüratlarda bulundu.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Miguel Perez Perez xx, Fernando Rocha xx, Tomasz Trawicki xx

Fenerbahçe: Udoh xx 15, Melih x, Antic xx 13, Sloukas xx 10, Nunnally x 2, Minchev x, Vesely xx 14, Kalinic xx 8, Ali Muhammed xx 11, Ahmet xx 4, Datome xx 9

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Kızılyıldız: Wolters xx 8, Dangubic x, Lazic x 5, Simanic x, Dobric x, Simonovic xx 14, Jenkins xx 12, Jovic x 4, Kuzmic xx 8, Bjelica xx 10

Başantrenör: Dejan Radonjic

1. Periyot: 20-18 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 41-31 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 68-50 (Fenerbahçe lehine)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu